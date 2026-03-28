이상일 용인시장 "선열들이 쟁취한 광복, 미래 세대에게 물려줄 것"

용인시, 수지머내-기흥 3·30 만세운동 기념식 개최…독립 정신 계승

107년 전 독립을 향한 뜨거운 열망으로 가득 찼던 용인 주민들의 만세 함성이 다시 한번 용인 곳곳에 울려 퍼졌다.

이상일 시장이 28일 고기근린공원에서 열린 제107주년 수지머내 만세운동 기념행사에 참석해 기념사를 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 용인특례시장은 28일 107주년을 맞은 수지머내 만세운동과 기흥 3·30 만세운동 기념행사에 참석해 독립 정신을 기렸다.

이 시장은 이날 오전 수지구 고기동 고기근린공원 잔디광장에서 머내만세운동 기념행사 준비위원회, 동천동 주민자치위원회, 동천마을네트워크 등이 주관으로 열린 수지머내 만세운동 기념행사에 참여했다.

1919년 3월 29일 당시 고기리·동천리 주민 400여 명은 수지면사무소로 몰려가 만세 시위를 벌였다.

이 시장은 독립유공자 후손, 지역주민 등 200여 명과 만세삼창을 하고, 홍재택 생가까지 행진했다.

홍재택 선생은 독립만세운동에 참여하다 체포돼 태형을 받았다. 지난 2019년 독립유공자로 인정돼 정부 포상을 받았다.

이 시장은 "107년 전 3월 29일 선열들이 독립과 자유를 쟁취하기 위해 모여서 대한독립만세를 외치며 우리 민족의 위대한 저력과 힘을 보였다"며 "오늘 행사로 우리가 107년 전 분연히 떨쳐 일어난 선열들의 행동을 기억하는 것은 다시는 그 누구도 빼앗지 못할 우리의 내일을 만들기 위해서라고 생각한다"고 말했다.

이 시장은 "그 내일을 청소년들에게 물려주고, 청소년들이 다시 내일을 만들어가며 영원히 발전하는 대한민국을 만들어 나가야 한다"며 "선열들께서 쟁취해준 광복 덕분에 오늘날 우리가 있고, 오늘날 우리의 청소년들이 있고, 이들 청소년들이 이 나라를 더욱 발전시켜나가리라고 생각한다"고 했다.

이상일 시장이 28일 신갈동행정복지센터에서 열린 기흥3.30 만세운동 기념행사에 참석해 기념사를 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 오후 신갈동행정복지센터 야외광장에서 기흥3·30독립운동 기념사업회 주관으로 열린 기흥3·30만세운동 기념행사에 독립유공자 후손, 지역 주민 등 120여 명과 참석했다.

1919년 3월 30일 김구식과 대한제국 육군 부위(副尉) 출신인 김혁 등은 당시 기흥면 하갈리(현 기흥구 하갈동)에서 만세운동을 일으켰다.

김혁은 1962년 건국훈장 독립장을, 김구식은 1990년 건국훈장 애족장을 추서 받았다.

이 시장은 "107년 전 우리 선열들은 밀물같이 대한독립 만세를 외쳤고, 3000만 이 하나 돼 결국 광복의 기초를 닦았다"며 "선열들이 꿈꾸고 그렸던 대한민국, 자유롭고 서로서로 배려와 존중이 넘치는 나라를 만들기 위한 그 정신을 기억하고 계승하려고 노력해야 한다"고 말했다.

그러면서 "오늘 한마음 한뜻으로 우리가 지혜를 모아 더 아름다운 나라, 더 아름다운 용인, 더 살기 좋고 따뜻한 공동체를 만들어 나가자"고 덧붙였다.

28일 기흥3.30 만세운동 기념표석에서 이상일 시장이 헌화하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인에서는 1919년 3월 21일 원삼면 좌찬고개에서 좌항리와 맹리 주민들이 만세를 외치며 원삼면사무소까지 시위를 벌인 것을 시작으로 만세운동이 이어졌다.

24일에는 김량장보통학교 학생들이 만세를 외쳤다. 28일에는 김량장리 용인군청 앞에서 이튿날엔 수지면 고기리에서 만세운동이 벌어졌다.

30일에는 기흥면 하갈리와 수지면 상현리에서 만세 시위가 일어났고, 31일에는 주민들이 백암면사무소와 헌병주재소를 습격했다.

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4월 2일에는 원삼면과 양지면, 남사면, 백암면 등지에서 동시다발적으로 만세 시위가 일어났다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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