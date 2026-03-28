최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 '2026 신한SOL KBO리그 개막전 경기가 열린 서울 잠실야구장을 찾았다.

최휘영 장관은 프로야구 시즌의 개막을 축하하고, 이날 경기를 펼친 LG 트윈스와 KT 위즈 선수단을 응원했으며 프로야구 발전을 위한 현장 목소리를 경청했다.

최 장관은 먼저 구단 관계자들을 만나 새로운 시즌을 준비하고 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원한 노고를 격려했다. 이어 관람객의 입장에서 입장 동선, 좌석 운영, 안전관리, 편의시설 등 관람환경 전반을 점검했다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)이 28일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 '2026 신한SOL KBO리그 공식 개막전'에 참석해 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재(가운데)와 함께 경기를 관람하면서 이야기를 나누고 있다. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

특히 최휘영 장관은 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재, 김인석 LG 트윈스 대표이사 등 현장 관계자들과의 간담회를 열어 팬 중심 관람환경 조성, 경기장 시설 및 기반 확충, 구단 경쟁력 및 자생력 강화, 유소년 및 선수 육성 기반 확대 등 프로야구의 지속 성장을 위한 다양한 과제에 대해 논의했다. 특히 증가하는 관람 수요를 지속 가능한 성장으로 이어가기 위해서는 관람 편의 개선과 서비스 수준 향상, 공정한 관람 질서 확립이 함께 추진돼야 한다는 데 공감대를 형성했다.

이에 최휘영 장관은 스포츠 관람권의 부정구매·부정판매를 금지하는 '국민체육진흥법'이 개정(2월27일 공포, 8월28일 시행 예정)됨에 따라 프로야구도 암표 근절을 통한 공정한 관람 문화 조성에 적극 동참해 줄 것을 당부했다. 프로야구는 지난해 1270만명 이상이 관람한 대표적인 인기종목인 만큼 건전하고 공정한 관람 질서를 정착하기 위해서는 협회와 구단의 적극적인 참여가 중요하다고 강조했다.

KBO는 경찰청과 암표 근절을 위한 업무협약을 체결하고, 개막전과 한국시리즈 등 주요 경기 현장을 단속하는 한편, 구단 누리집과 경기장 전광판 등을 활용해 암표 근절을 위한 대국민 홍보를 추진하는 등 자율적인 대응 노력을 강화하고 있다.

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최휘영 장관은 "암표와 같은 불공정 거래는 반드시 개선해야 할 과제"라며 "팬들이 안심하고 공정하게 경기를 즐기는 환경을 만들기 위해 지속적으로 현장을 점검하고 제도를 개선하겠다"고 말했다. 이어 "국민들이 더욱 편안하고 즐겁게 프로스포츠를 관람하고, 프로야구를 비롯한 프로스포츠가 국민과 함께 꾸준히 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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