러 외무차관 "우크라에 살상무기 지원하면 한국에 보복"

일본에 경고 내놓기도

러시아 정부가 한국이 우크라이나에 살상 무기를 공급할 경우 보복하겠다는 입장을 밝혔다.

28일(현지시간) 러시아 관영 타스 통신에 따르면 안드레이 루덴코 러시아 외무차관은 타스 통신 인터뷰에서 "우리는 우크라이나에 살상 무기를 직·간접적으로 공급하는 데 한국이 참여하는 것을 용납할 수 없다는 원칙적인 입장을 다양한 채널을 통해 한국에 일관되게 전달해왔다"고 했다.

그는 미국 등이 주도하는 우크라이나 군사 지원 목록인 '우선 지원 요구 목록(PURL)'을 지목하면서 한국이 이를 통해 우크라이나에 살상 무기를 제공하는 것도 보복 조치 대상에 포함된다고 밝혔다.

루덴코 차관은 "경고가 지켜지지 않을 경우 러시아와 한국 간의 관계는 심각한 타격을 받을 수밖에 없고 우리는 어쩔 수 없이 보복 조치에 나설 수밖에 없을 것"이라며 "우리가 그러한 단계까지 밟아야 하는 상황이 오지 않기를 바란다"고 했다.

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루덴코 차관은 일본을 향해 경고하기도 했다. 그는 "현재 상황을 긴밀히 관찰하고 있으며 일본의 추가 조치가 러시아 극동 국경에 대한 도전이나 위협으로 이어질 경우 우리의 방어 능력이 어떤 방식으로도 훼손되지 않도록 적절한 대응 조치를 취할 것"이라고 했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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