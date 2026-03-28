"화재 진압…잔불 정리중"

아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비에 있는 칼리파경제자유구역(KEZAD) 인근에 탄도미사일 잔해가 떨어지면서 불이 났다고 현지 당국이 28일(현지시간) 밝혔다.

아부다비 정부 공보국에 따르면 이날 오전 방공망이 격추한 탄도미사일 잔해가 KEZAD 부근으로 떨어지면서 세 차례 화재가 발생해 인도·파키스탄 국적 노동자 6명이 다쳤다.

공보국은 "화재를 모두 진압했으며 잔불을 정리하는 중"이라고 했다.

이번 화재는 이란이 미국의 공격에 대응해 걸프지역 군사·산업시설을 표적으로 보복 공격을 이어오면서 벌어졌다.

AD

KEZAD는 2022년 9월 UAE 아부다비항만공사 산하로 조성된 550㎢ 규모의 경제특구다. 이곳에서는 외국인의 부동산 지분 100% 소유가 허용된다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>