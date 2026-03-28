함병선 장군비·군경 공적비 이설

제주도가 4·3 역사왜곡 논란 비석을 철거하는 대신 4·3평화공원으로 옮기고 안내판을 설치했다.

28일 연합뉴스에 따르면 제주도와 4·3평화재단, 4·3희생자유족회는 함병선 공적비와 군경 공적비·충혼비를 제주 봉개동 4·3평화공원으로 이설하고 그 옆에 '바로 세운 진실' 안내판을 세웠다.

지난해 12월 4·3 당시 민간인 강경 진압을 주도한 박진경 대령 추도비 옆에 첫 안내판을 설치한 데 이은 두 번째 조치다.

제주 봉개동 제주4·3평화공원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

함병선 공적비는 1949년 6월 '제주도치안수습대책위원회 남제주군지회' 명의로 세워져 제주 오등동 특수전사령부 훈련장 내 있던 것이다. 정부 4·3진상조사보고서에 따르면 함병선은 제2연대장으로 부임한 뒤 1949년 1월 조천면 북촌리 주민 400명가량 집단학살을 주도했고, 두 차례 군법회의 최고지휘관으로서 재판 절차 없이 수많은 민간인을 처벌했다.

함께 이설된 군경 공적비·충혼비는 제주지방기상청 부지에 방치돼 있던 것이다. 1949년 8월 세워진 공적비는 제2연대 장병과 경찰대원, 대한청년단, 민보단의 활동 성과를 기리는 내용이다. 이듬해 건립된 충혼비는 군경과 우익단체 희생자 860여명을 추모하는 비석이다.

제주도는 4·3 역사왜곡 대응 자문단 논의와 관계기관 협의를 거쳐 이 비석들을 4·3평화공원으로 이설하고, 위와 같은 사실들을 안내판에 적시했다.

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도는 자문단·관계기관과 협의를 거쳐 경찰지서 옛터 표지석 등 4·3 역사 왜곡 논란 시설물에 대한 안내판 설치 또는 이설을 차례로 추진할 계획이다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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