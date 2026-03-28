나라사랑 시낭송 문화발전 기여

'제2회 홍의장군 전국 시낭송 대회'가 오는 4월 18일 오후 1시 의병의 발상지인 경남 의령군 의령군민문화회관에서 열린다.

이 대회는 임진왜란 당시 망우당 곽재우 장군이 17 장군들과 함께 전국 최초로 의병을 일으켜 왜적과 싸워 승전한 것과 호국영령의 숭고한 희생을 기리고 나라사랑 시낭송 문화 발전에 기여하고자 마련됐다.

'홍의장군'은 임진왜란 당시 1차 진주성 전투, 정암진 대첩, 화왕산성 전투 등에서 활약하며 승리로 이끈 의병장 망우당 곽재우 장군을 일컫는다. 항상 붉은 옷을 입고 의병을 지휘하며 호령하던 장군은 자신을 하늘에서 내려온 '천강 홍의장군'이라 불렀다.

홍의장군 전국 시낭송 대회는 지난해 '제1회 홍의장군 시낭송 대회'를 개최했다. 전국 최고 규모의 상금을 자랑하며 공정함과 권위 있는 대회로 자리매김했다는 평가를 받고 있다.

사단법인 의병기념사업회가 주최하고 의령뉴스와 의령시낭송문학회가 주관하며, 의령군·의령군의회· 의령문인협회가 후원한다.

호국시·민족시·애국시 낭송을 좋아하는 18세 이상 남녀라면 누구나 참가할 수 있다. 다만, 전국 시낭송 대회 대상 수상자는 참가가 제한된다. 참가를 원하는 사람은 오는 4월 9일 자정까지 대회 추진위원회 전자우편으로 참가신청서와 시낭송 녹음파일을 제출하면 된다.

시낭송 파일을 제출할 때는 본인 이름과 시 제목, 시인 이름, 도서 제목, 출판사 등을 반드시 표기해야 한다.

대회 추진위원회는 시낭송 전문인 심사를 거쳐 본선 진출자를 선정해 오는 4월 12일 개별 통보 및 공고할 예정이다.

본선은 오는 4월 18일 오후 1시 의령군민문화회관 공연장에서 열리며 참가비는 3만원이다. 대회 대상과 금상 수상자는 각 상금 수여와 함께 다음 대회 축시 낭송자로 초청된다.

자세한 내용은 의병사업기념회 및 의령 홍의장군 전국시낭송대회 추진위원회에 문의하면 된다.

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한편 올해로 51회째를 맞는 홍의장군 축제는 4월 16일∼19일까지 4일간 의령군민공원 일원에서 개최되며 경남도 지정 우수 문화관광 축제로 2회 연속 선정됐다

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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