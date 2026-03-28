최근 오사카 시내·주택가 등서 출몰 빈번

나라현 "구역 벗어나면 천연기념물 아냐"

최근 일본 오사카 시내에서 사슴이 출몰하고 있어 당국이 처리를 두고 고심하고 있다.

28일 연합뉴스와 요미우리 신문에 따르면 지난 21일께부터 오사카 시내와 공원, 주택가 곳곳에서 사슴이 발견됐다. 사슴의 출몰 소식은 사회관계망서비스(SNS)에서도 큰 화제가 됐다. 사슴이 모습을 드러내자 주민들은 신기하다는 반응을 보였으나, 오사카시는 고민에 빠졌다. 주민들에게 위험한 행동을 할 수 있기에 사슴이 거리에서 활보하도록 둘 수 없어서다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

사슴은 비교적 온순한 동물이지만, 특정 상황에서는 사람을 밀치거나 덤벼들 수 있다. 오사카시는 목격 정보와 이동 경로, 사람에게 익숙한 모습 등으로 볼 때 사슴이 30㎞ 이상 떨어진 나라현의 나라 공원에서 산을 넘어왔을 개연성이 있다고 판단했다.

이에 나라현에 사슴을 데려갈 수 있는지 문의했는데 나라현은 사슴을 데려갈 수 없다는 대답을 내놨다. 나라 공원의 사슴은 문화재보호법에 의해 국가 천연기념물로 지정돼 보호받는다. 그러나 사슴이 해당 구역을 벗어나면 보호 대상이 아니라고 판단했다. 더구나 사슴이 농작물 등에 피해를 줄 가능성이 있다면 조수보호관리법에 의해 지자체장이 포획 허가를 할 수 있는 '유해조수'로 간주해 구제(쫓아내 사살)할 수 있다고 답했다.

그렇다고 해서 오사카시가 바로 사슴을 포획해 사살할 수도 없다. 주민들의 이목이 쏠린 상황에서 안락사 처분을 할 경우 비판이 나올 수 있다. 이에 오사카시는 지난 25일 오후 사슴을 포획한 뒤 동물 관리 센터에서 보호하며 수용해 줄 시설을 찾았다. 이후 오사카 북부에 있는 한 민간 캠핑장이 사슴을 받겠다는 의사를 밝혔고, 사슴은 27일 오후 오사카 시내를 떠날 수 있었다.

나라 공원의 사슴이 오사카 시내에 나타난 원인으로는 개체 수 급증이 지목된다. 사슴 보호 민간단체인 '나라 사슴 애호회'에 따르면 나라 공원 내 서식 개체 수는 지난해 1465마리를 기록했다. 4년 연속 늘어나며 사상 최대치를 기록했다. 사슴의 영양 상태가 좋아져 번식이 늘어났기 때문인지, 공원 외부에서 유입됐기 때문인지는 명확히 밝혀지지 않았다. 다만 관광객들이 나라 공원의 사슴에게 먹이로 지정된 '사슴 과자' 이외의 먹이를 주고 있다는 지적이 꾸준히 이어지고 있다. 이 같은 행동은 사슴 번식에 영향을 줬을 수도 있다.

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사슴 서식지는 일본 전역에서 확대되고 있어 앞으로도 시가지 출몰이 많아질 것으로 예상된다. 일본 환경성에 따르면 일본사슴의 서식지는 2018년까지 약 40년간 2.7 배로 넓어졌다. 농작물 피해 또한 늘고 있다. 일본 임야청에 따르면 2024년 기준 동물에 의한 산림 피해 면적은 일본 전역에서 약 4000㏊(헥타르)이며, 이 중 60%는 사슴으로 인한 피해로 추산됐다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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