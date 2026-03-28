미, 지상군 1.7만명 투입대기…이란 내 특수작전·협상압박

전면침공에 턱없는 규모

도널드 트럼프 미국 대통령이 지상군 최대 1만7000명 규모를 이란 인근에 집결하는 카드를 검토하는 것으로 알려졌다. 이란 전쟁 양상이 중대한 변곡점을 맞을 가능성이 거론되고 있다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 이란과 평화 협상을 저울질하는 가운데 중동에 지상군 1만명을 추가 파병하는 안을 검토 중이다.

이는 이미 지역에 배치 명령이 내려진 해병대 5000명과 제82공수사단 2000명에 더해지는 병력이다. 보병과 장갑차, 군수 지원 부대가 포함될 가능성이 전해진다.

병력 1만7000명은 영토 면적이나 인구를 고려하면 전면적인 침공에 부족한 규모다. 앞서 미국이 이란보다 훨씬 작은 이라크를 침공할 당시인 2003년에는 15만명을 투입했다.

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다만 이란 본토 내 전략적 거점을 장악하거나 우라늄 재고 확보, 주요 섬 점령 같은 목적으로는 활용될 수 있다는 진단이 나온다. 아울러 지상전 준비에는 이란과의 협상을 촉진하려는 목적도 있는 것으로 관측된다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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