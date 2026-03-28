고양시, 새 학기 맞이 어린이박물관 시설 안전 점검

운영 실태·시설관리 확인…아이 키우기 좋은 도시로

시민·체육 동호인·외국인 등 다양한 계층 참여

이동환 시장 "일상에서 건강을 누리는 환경 만들 것"

경기 고양특례시(시장 이동환)가 새 학기와 본격적인 봄 시즌을 맞아 어린이 안전 확보와 시민 건강 증진을 위한 현장 행보에 총력을 기울이고 있다. 이동환 시장은 어린이 이용 시설 점검부터 국제 규모의 생활체육 대회까지 직접 챙기며 '시민이 행복한 고양' 만들기에 앞장섰다.

이동환 시장이 지난 27일 새 학기를 맞아 지역 대표 어린이 시설인 '고양어린이박물관'을 방문해 시설을 살펴보고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이동환 시장이 지난 27일 새 학기를 맞아 지역 대표 어린이 시설인 '고양어린이박물관'을 방문해 시설을 살펴보고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

"어린이 안전이 최우선"… 고양어린이박물관 현장 점검

이동환 시장은 지난 27일 새 학기를 맞아 지역 대표 어린이 시설인 '고양어린이박물관'을 방문해 시설 전반을 면밀히 살폈다. 이번 점검은 많은 인파가 몰리는 봄철을 대비해 전시 구조물의 고정 상태, 관람객 동선, 응급 상황 대응 체계 등을 중점적으로 확인하기 위해 마련됐다.

또, 현장에서 만난 학부모와 어린이 방문객들로부터 시설 이용 시 불편 사항을 청취하는 등 시민과 실시간으로 소통했다.

현장 점검에 나선 이동환 시장은 "어린이들은 고양시의 소중한 미래이자 희망"이라며 "부모님들이 안심하고 아이를 맡기고, 아이들이 마음껏 시설을 이용할 수 있도록 단 한 치의 소홀함도 없이 시설물 안전 관리에 최선을 다해야 한다"고 당부했다.

이어 "아이 키우기 좋은 도시를 위한 세심한 관리를 이어가, 고양시민 모두에게 안전하고 쾌적한 양육 환경을 제공하겠다"고 말했다.

한편, 이번 현장점검은 많은 방문객들이 어린이박물관을 더 안심하고 이용할 수 있는 안전한 관람 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

고양어린이박물관은 고양시의 대표적인 어린이 시설로 △예술놀이터, 아이그루 등 11개의 다채로운 테마전시 △가족교육 프로그램 △어린이 참여형 연극 등 다양한 활동을 진행하고 있다. 특히 매년 20만명 이상의 관람객이 찾는 지역 내 대표적인 복합 문화 공간으로 자리매김하고 있다.

이동환 고양특례시장이 지난 27일 고양국제걷기대회 전야제에서 환영사를 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장이 지난 27일 고양국제걷기대회에 참석해 걷기행사에 동참하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

국내외 걷기 동호인의 축제 '2026년 제6회 고양국제걷기대회' 개최

2026년 제6회 고양국제걷기대회가 28일부터 29일까지 일산호수공원에서 진행된다.

고양특례시(시장 이동환)는 지난 27일 고양국제걷기대회 전야제를 진행하고 28일 개막식을 개최했다.

대회 전야제에서는 2025년 경과보고를 시작으로 환영사와 축하 행사가 이어졌다. 특히 식전 행사로 진행된 고양시 문화사절단 태권도시범단의 역동적인 공연은 대회의 힘찬 시작을 알리며 현장의 분위기를 한층 고조시켰다.

28일 열린 본행사에서는 가족 단위 참가자, 생활체육 동호인, 외국인 방문객 등 다양한 계층이 함께 걸으며 화합과 소통의 장을 만들었다. 특히 일산호수공원의 아름다운 자연환경을 배경으로 진행된 이번 대회는 참가자들에게 활력 넘치는 힐링의 시간을 선사하며 큰 호응을 얻었다.

이번 걷기대회는 국내외 참가자들이 함께한 국제 규모의 생활체육 행사로, 참가자들은 28일~29일 이틀간 5㎞, 10㎞, 20㎞, 40㎞ 등의 다양한 코스를 걷는다.

이번 대회에 참석한 이동환 고양시장은 "제6회 고양국제걷기대회에 참가해 준 국내외 모든 참가자 여러분께 감사하다"며 "앞으로 고양시는 시민 누구나 일상에서 건강을 누릴 수 있는 생활체육 환경이 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 대회는 시민 건강 증진과 걷기문화 확산에 크게 기여하는 것은 물론, 국제 스포츠 도시로서의 위상을 높일 것으로 기대된다.

한편, 시는 걷기대회 참가자들에게 오는 4월 24일부터 개최되는 2026고양국제꽃박람회를 홍보하며 고양시의 대표 축제를 널리 알렸다.

고양특례시(시장 이동환)가 28일 신원배드민턴장에서 제14회 고양특례시장기 시니어 생활체육 배드민턴대회를 개최하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장이 28일 신원배드민턴장에서 제14회 고양특례시장기 시니어 생활체육 배드민턴대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

2026 제14회 고양특례시장기 시니어 생활체육 배드민턴대회 성료

고양특례시는 28일 신원배드민턴장에서 제14회 고양특례시장기 시니어 생활체육 배드민턴대회를 개최했다.

고양시체육회가 주최하고 고양시배드민턴협회가 주관한 이번 대회에는 65세 이상부터 80대까지의 고양시 시니어부 배드민턴 동호인 250여 명이 참가했다. 이날 시니어 선수단은 남자복식과 여자복식, 두 종목에서 경기를 치렀다.

올해 14회를 맞이한 고양특례시장기 시니어 배드민턴대회는 어르신들의 건강 증진과 활기찬 노후생활을 지원하고, 지역 실버세대의 생활체육 참여 기회를 확대하는 역할을 해왔다.

개회식에 참석한 이동환 고양시장은 "건강하고 행복한 노후에 대한 관심이 날로 높아지면서 일상에서 몸과 마음을 건강하게 다스릴 수 있는 실버 체육이 주목받고 있다"며 "그 중 배드민턴은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육"이라고 말했다.

이어 "셔틀콕을 주고받으며 땀 흘리다 보면 일상의 활력을 회복하는 데에도 탁월한 효과가 있다"며 "코트 가득 울려 퍼지는 어르신들의 열정이 지역사회 전역에 건강한 기운을 불어넣을 것"이라며 선수단을 격려했다.

2026년 제28회 고양특례시장배 유도대회가 28일 고양시청 체육관에서 열리고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장이 28일 열린 '2026년 제28회 고양특례시장배 유도대회'에서 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

2026년 제28회 고양특례시장배 유도대회 개최

2026년 제28회 고양특례시장배 유도대회가 28일 고양시청 체육관에서 열렸다.

고양특례시체육회가 주최하고 고양시특례시유도협회가 주관한 이번 대회는 유도 동호인 간의 화합과 결속을 다지고 생활체육 저변 확대를 위해 마련됐다.

대회에는 초·중·고교생 유망주부터 대학, 일반부 동호인까지 500여 명의 선수가 참가했다. 경기는 남녀 체급별 개인전과 단체전으로 진행됐다.

이날 이동환 고양특례시장 축사를 통해 "유도는 강인한 체력은 물론 상대에 대한 존중을 배우는 훌륭한 무도"라며 "이번 대회가 유도 동호인의 축제가 되길 바란다"며 선수단을 격려했다.

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또 "유도 인재들이 더 좋은 환경에서 운동할 수 있는 스포츠 인프라를 확충하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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