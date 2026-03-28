"누가 먼저 바닥 드러내나"…이스라엘, 방공망 아끼다 요격 실패

고성능 '애로3' 아끼다 요격 실패

이스라엘이 한달째 이어지는 전쟁으로 요격미사일을 아껴 쓰고 있다는 분석이 나왔다. 이란의 미사일·드론 공세가 거세지면서 방공망 일부가 뚫리는 모습이다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이스라엘이 요격미사일 재고 압박을 받게 되면서 이란이 쏜 미사일들이 이스라엘의 다층 방공망을 뚫는 사례가 점차 많아지고 있다.

앞서 지난 21일 이스라엘 남부 도시 디모나와 아라드에는 이스라엘의 다층 방어망을 뚫은 이란의 탄도미사일이 잇따라 떨어져 200명에 가까운 주민이 다쳤다.

당시 이스라엘군은 가장 멀리서 이란의 탄도미사일을 정확히 쏘아 맞힐 수 있는 방공미사일 '애로3(사거리 2400㎞)' 대신 이보다 사거리가 짧지만 비교적 싼 '다비즈슬링(300㎞)'을 사용했다가 방어에 실패했다.

이란과 전쟁이 장기화하자 이스라엘이 방공 무기 재고를 유지하기 위해 최고 성능 요격미사일을 아껴 쓰는 경향을 보인다는 것이 WSJ의 해석이다. 이란은 지난달 28일 개전 이후 이스라엘에 400발이 넘는 미사일을 쏘고 드론 수백대를 보냈다.

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이번 전쟁은 이란의 공격 미사일 재고와 이스라엘과 미군의 방공 자원 중 무엇이 먼저 떨어지느냐를 겨루는 소모전의 성격을 띠게 됐다는 분석도 나온다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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