예비·초기 스타트업 상담 7600건 돌파…'온라인 스타트업 원스톱 지원센터' 개소

12월 개소 후 상담 수요 빗발

온라인 상담 창구도 구축

모두의창업과 연계한 접근성 확대



#초기 창업기업 C사는 기술 검증 이후 유료 전환을 앞두고 가격 정책과 마케팅 전략 수립에 어려움을 겪다 스타트업 원스톱 지원센터를 통해 대기업 출신 퇴직자 D씨가 제안한 가격구조 정립, 핵심 고객 설정 등으로 사업 수익화 전략을 구체화했다.

중소벤처기업부는 예비창업자와 창업기업의 고민을 한 곳에서 상담받을 수 있는 '온라인 스타트업 원스톱 지원센터'를 30일 개소한다.

온라인 센터는 지난해 12월 전국 17개 창조경제혁신센터 내 설치된 오프라인 스타트업 원스톱 지원센터에 이어 구축되는 디지털 기반 창업 상담 창구다. 스타트업이 시간과 장소의 제약 없이 고민 상담과 지원 정보를 제공받도록 하기 위해 마련됐다.

전국 17개 오프라인 스타트업 원스톱 지원센터는 예비창업자와 창업기업의 애로 사항을 해결하는 창구로 자리잡았다. 지난 4개월간 법률, 세무, 경영, 마케팅 등 다양한 분야에서 상담 7600여건이 접수됐고, 이 중 93%를 상담 당일 즉시 해결했다.

주요 상담 분야는 ▲창업패키지 등 사업화 지원사업 ▲정책자금·금융지원 ▲투자 연계 ▲창업 절차 및 제도 문의 등이다. 예비창업자와 초기 창업기업이 상담 이용자의 86.6%를 차지하는 등 정책 정보에 대한 현장 수요가 높은 것으로 확인됐다.

상담 이용자 만족도가 10점 만점 중 9.7점을 기록하는 등 창업 현장에서 높은 호응을 얻었다. 경험이 풍부한 대기업 퇴직자와 선배 창업가들의 경영 전략, 투자 준비, 사업 운영 전반의 실질적인 멘토링 사례 등 민간 중심 지원 체계의 확산 가능성도 확인했다.

중기부는 시·공간적 제약 없이 창업기업이 전문가 상담을 받을 수 있도록 온라인 창구를 마련했다. 온라인 센터는 법률, 세무·회계, 투자유치, 마케팅, 해외진출 등 9개 분야의 2000여명 전문가와 매칭해 창업기업 수요에 맞는 상담을 제공한다.

일반 상담은 평균 3일 내외로 진행 창업기업의 시급한 애로사항을 속도감 있게 지원할 예정이다. 전문 법률 검토나 법인 전환 등 심화 자문이 필요한 경우에는 기업당 연간 300만원 한도 내에서 전문가 자문 비용을 지원한다.

중기부는 지난 25일 출범한 '모두의 창업 플랫폼'과 '온라인 스타트업 원스톱 지원센터'를 연계해 창업 도전자가 분야별 전문 상담이 필요한 경우 즉시 원스톱 지원센터로 연결하는 체계를 구한다.

창업 정보 탐색부터 경영 고민, 자사에 적합한 창업지원사업 참여까지 이어지는 통합 창업지원 서비스가 제공될 것으로 기대된다.

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한성숙 중기부 장관은 "원스톱 지원센터는 창업자가 여러 기관을 찾아다니지 않아도 되는 정책 접근 방식의 전환"이라며 ""창업자의 아이디어 발굴부터 성장·도약까지 전 과정을 연결하는 통합 지원체계를 구축해, 대한민국 창업 생태계의 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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