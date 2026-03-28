"후티 반군, 28일 새벽 미사일 발사"

이스라엘군은 28일(현지시간) 예멘에서 친이란 무장세력인 후티 반군이 미사일을 발사했다고 밝혔다.

27일 예멘 사나에서 후티 반군 지지자들이 이란 지지 집회를 열었다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

AFP, AP통신 등에 따르면 이스라엘군은 이날 예멘발 미사일을 상대로 방공망이 대응하고 있다며 이같이 발표했다.

미국, 이스라엘과 이란 전쟁 이후 처음으로 후티 반군이 본격적으로 참전하는 기로에 서게 됐다.

앞서 후티 반군 지도자 압둘 말리크 알후티는 26일 "예멘 인민으로서 우리는 의리에는 의리로 보답한다"며 "군사적 대응이 필요한 상황이 전개되면 지난 교전 때와 마찬가지로 즉각 대응할 것"이라고 경고했다.

후티 반군은 이란이 주도하는 이른바 '저항의 축'의 핵심 세력이다. 이란 전쟁 발발 후 레바논의 무장정파 헤즈볼라, 이라크 시아파 민병대 등 저항의 축이 이란의 편에서 참전했지만 후티 반군은 그간 군사개입을 하지 않았다.

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후티 반군은 전날 미국과 이스라엘이 저항의 축을 상대로 새로운 동맹을 만들어 개입할 경우, 홍해가 이란이나 다른 이슬람 국가를 공격하는 군사 작전에 쓰이는 경우, 저항 축에 대한 긴장이 계속 높아질 경우 군사 작전이 요구하는 상황에 따라 개입할 수 있다고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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