경기도교육청, 보건교사 역량 강화 연수 성료

유·초·특수·중등 신규 보건교사 75명 맞춤형 프로그램 운영

1:1 멘토링 매칭·학교급별 체험 중심 교육 현장 대응력 극대화

경기도교육청(교육감 임태희)이 학교 현장에 첫발을 내디딘 신규 보건교사들의 빠른 적응과 전문성 강화를 위해 팔을 걷어붙였다.

경기도교육청이 지난 21일 학생건강증진센터에서 '2026년 신규 임용 보건교사 역량 강화 프로그램'을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도교육청은 지난 21일과 28일 양일간 학생건강증진센터에서 '2026년 신규 임용 보건교사 역량 강화 프로그램'을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 연수는 신규 교사들이 겪는 현장 적응의 어려움을 해소하고, 학생 건강관리 및 보건교육의 실무 역량을 높이기 위해 기획되었다.

연수 주요 내용은 21일에 중등 보건교사 28명을 대상으로 진로교육과 연계한 ▲가상 병원 ▲응급처치 시뮬레이션 등의 실무와 28일은 유·초·특수 보건교사 47명을 대상으로 ▲인체 탐험 ▲감염병 예방 등 학생 체험활동 중심으로 구성했다.

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특히 연수 기간 내내 고경력 보건교사를 신규교사와 1:1로 연계해 밀착형 지원을 강화하고 학교 현장 사례에 대한 실질적 소통 기회를 제공했다.

경기도교육청이 지난 21일 학생건강증진센터에서 '2026년 신규 임용 보건교사 역량 강화 프로그램'을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공 원본보기 아이콘

아울러 도교육청은 신규·저 경력 교사들의 지속적 성장을 위해 '현장 맞춤형 응급처치 기본·심화 과정'을 마련해 학교 현장의 의료 전문 역량 강화를 위해 적극 지원할 방침이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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