경기도교육청, 초·중등 교사부터 관리직까지 확대

학기당 최대 200만원 지원…정량평가 비중 대폭 상향

경기도교육청(교육감 임태희)이 미래 디지털 교실의 혁신을 이끌 '2026년 교육대학원 연계 인공지능(AI) 융합교육 전문과정' 신입생 172명을 선발한다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 미래 디지털 교실의 혁신을 이끌 '2026년 교육대학원 연계 인공지능(AI) 융합교육 전문과정' 신입생 172명을 선발한다. 사진은 경기교육연구페스타에서 임태희 교육감이 인사말을 하고 있는 모습. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 과정은 교원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높여 모든 교과 디지털 융합 수업을 확대하고, 미래 교육 환경에 대응할 현장 전문가를 체계적으로 양성하기 위해 마련했다.

선발 규모는 172명으로 도내 초·중등 교사를 비롯해 학교 관리자와 교육전문직원까지 지원 대상을 확대했다. 특히 교과 제한 없이 지원이 가능해 다양한 전공 영역과 인공지능(AI) 기술의 융합을 유도할 방침이다.

최종 선발자는 협약 교육대학원의 인공지능(AI) 융합교육 전공 석사 학위 과정에 입학해 졸업 시까지 학기당 등록금의 70% 이내(최대 200만 원)를 지원받는다.

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도교육청은 2026학년도 선발기준을 '현장 실무 중심'으로 대폭 개편해 정성평가 비중은 낮추고 인공지능(AI)·에듀테크 교육 관련 '업무 실적' 평가 등의 정량평가를 강화했다. 이는 인공지능(AI)·디지털 교육 정책을 현장에서 실행한 실무형 교사를 우선 선발·우대하겠다는 취지다.

경기교육연구페스타 모습. 경기도교육청 제공 원본보기 아이콘

경기도교육청 관계자는 "현장 실무 교사들에게 더 많은 기회를 제공하기 위해 선발 기준을 개선했다"며 "미래 교육 환경에 유연하게 대응할 수 있는 현장 전문가를 지속적으로 양성해 나가겠다"고 밝혔다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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