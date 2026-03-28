'다시, 강북 전성시대' 비전 강조

"세금 아닌 공공기여금으로 추진"

오세훈 서울시장이 직접 승용차를 운전해 서울 도심을 주행하며 내부순환로와 북부간선도로 지하화를 실현하겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장(오른쪽)과 김병민 서울시 정무부시장. 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

27일 오 시장은 유튜브 채널 '오세훈TV'에 김병민 서울시 정무부시장과 내부순환로를 운전하면서 이야기 나누는 모습을 담은 동영상을 올렸다. 이날 오 시장은 오후 4시 30분께부터 약 1시간 30분 동안 서울 마포구 연남동을 출발해 내부순환로, 북부간선도로를 직접 차를 몰고 이동했다.

영상에서 오 시장은 강남·북 균형 발전은 갑자기 나온 화두가 아닌 2006년부터 꾸준히 추진해온 정책이라고 강조했다. 그는 "강북은 단순한 지역 개념이 아닌 비강남 전체를 아우르는 것"이라며 '다시, 강북 전성시대' 비전을 실현하겠다고 밝혔다.

'다시, 강북 전성시대'는 ▲주거·일자리·문화 ▲도시 기능 재설계 ▲강남 집중 완화 등을 통해 서울의 성장 축을 여러 곳으로 분산한다는 계획이다. 특히 내부순환로와 북부간선도로 지하화 사업은 이 비전을 현실화할 핵심 방안으로 꼽힌다. 김 정무부시장이 도로 지하화 사업에 자신이 있는지 질문하자 오 시장은 "3조 4000억원 초대형 프로젝트지만, 시민 세금이 아닌 공공기여금으로 추진할 수 있다"며 "강남에서 나온 개발이익을 강북에 투자할 수 있도록 시스템을 보완했고, 대형 프로젝트의 밑천으로 쓸 수 있게 됐다"라고 자신감을 보였다.

아울러 오 시장은 이날 차를 타고 달린 내부순환로를 두고 "이미 간선도로 기능을 상실했다"고 진단하며 "내부순환로 기둥 한두 개만 철거해도 차선이 늘어나고 서울 전체가 굉장히 환해진다"라고 전망했다.

실제로 내부순환로와 북부간선도로 20.5㎞ 구간은 출퇴근 시간 시속 20㎞에도 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 시는 2035년까지 이 구간을 지하화하고 2037년 지상 고가도로를 철거할 예정이다. 지하화가 완료되면 이동시간이 대폭 단축되고, 고가도로 하부 단절된 공간도 주민을 위한 보행 친화적 '열린 공간'으로 바뀐다.

오 시장은 현재 도로의 유지관리에 대해서도 "지금 연간 350억원 수준인 유지비가 10년 뒤 천문학적으로 늘어날 것"이라며 "시간이 지나 허물고 새로 지어야 할 것을 지하화하는 계획으로, 철거만 10년이 걸리는 만큼 지금 준비해야 한다"라고 설명했다.

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또 오 시장은 ▲서울아레나 ▲세운지구 ▲용산 국제업무지구 ▲동서울터미널 ▲창동 차량기지 부지 등을 언급했다. 일각에서 여러 사업이 '선거용'이 아니냐는 비판이 나오자 오 시장은 "단순 공약이 아니라 진심"이라며 "차근차근 추진해 강북 발전의 핵심 인프라로 만들겠다"라고 강조했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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