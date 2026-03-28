정부, 제6차 국민건강증진종합계획 의결

담뱃값 인상 추진…주류 부담금도 검토

정부가 담뱃값 인상과 주류 부담금 도입을 포함한 중장기 건강정책 청사진을 공개했다.

연합뉴스는 보건복지부가 27일 국민건강증진정책심의위원회를 열고 '제6차 국민건강증진종합계획(2026~2030)'을 심의·의결했다고 28일 보도했다.

이번 계획의 핵심 취지는 '모든 사람이 평생 건강을 누리는 사회'를 비전으로, 건강수명 연장과 건강 형평성 제고다. 정부는 2030년 건강수명 목표를 기존과 같은 73.3세로 유지하는 대신, 소득·지역 간 격차를 줄이는 데 정책 역량을 집중한다는 방침이다.

이같은 방향은 최근 지표 악화에 따른 것이다. 건강수명은 2020년 70.9세에서 2022년 69.9세로 2년 연속 감소하며 70세 아래로 떨어졌다. 기대수명과의 격차도 확대돼 '아프게 사는 기간'이 길어지고, 소득 수준에 따른 건강 격차 역시 더 벌어지는 추세다.

서울 시내의 한 편의점에 담배가 진열돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부는 이를 개선하기 위해 건강위해 품목에 대한 규제를 강화하기로 했다. 핵심은 담배와 술에 대한 가격 정책이다. 먼저 세계보건기구가 제시한 경제협력개발기구 평균 수준에 맞춰 건강증진부담금을 인상해 현재 4500원인 담뱃값을 1만원 수준까지 올리는 방안을 검토한다. 2015년 이후 사실상 동결된 담뱃값을 대폭 인상해 흡연율을 낮추겠다는 구상이다.

비가격 규제도 병행된다. 가향물질 첨가 금지, 전자담배 기기 광고·판촉 제한, '표준 담뱃갑' 도입 등이 추진된다. 이를 통해 2030년까지 성인 흡연율을 단계적으로 낮추는 것이 목표다.

주류에 대해서도 처음으로 건강증진부담금 부과가 공식 검토된다. 온라인 '술방' 등 음주를 조장하는 환경을 개선하고, 청소년 주류 접근 감시와 광고 규제도 강화할 계획이다. 가격 정책과 환경 규제를 동시에 추진해 음주율을 낮추겠다는 전략이다.

이번 계획에는 청년 건강과 기후위기 대응도 주요 과제로 포함됐다. 정부는 청년기를 건강 격차 형성의 출발점으로 보고 정신건강 검진과 치료 지원을 확대한다. 자립준비청년, 가족돌봄청년, 고립·은둔청년 등 취약계층에 대한 맞춤형 건강관리도 강화한다.

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정부는 이번 종합계획이 2026년부터 2030년까지 적용되는 범정부 전략인 만큼, 향후 입법과 사회적 논의를 거쳐 구체적인 정책으로 이어질 것이라고 설명했다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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