김천시, 사명대사공원 전통한옥촌 조성

개장 예정 시기는 2026년 6월 중



경북 김천시는 지난 26일 사명대사공원 전통 한옥촌 주차장 부지에서 '솔향 스테이' 준공식을 성황리에 개최했다.

'솔향 스테이'는 총 14개 동 19객실의 규모로, 한층 확대된 전통 한옥의 아름다움과 현대적 편의성을 동시에 제공하는 체류형 관광 인프라를 갖추고 있다.

(좌)사명대사공원 전통 한옥촌 주차장 부지에서 '솔향 스테이' 준공식 (우) 하늘에서 본 전통한옥마을 '솔향스테이'/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

기존 수용인원은 38명이었으나 68명을 추가로 수용할 수 있게 되어 최대 106명까지 머무를 수 있으며, 이에 따라 사명대사공원 일대는 보다 많은 인원을 수용할 수 있는 매력적인 김천만의 관광지가 되었다.

개장 예정 시기는 2026년 6월 중으로, 세부적인 부분을 보완한 후 본격적으로 관광객들을 맞이할 계획이다.

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시 관계자는 "이번 전통 한옥촌 조성사업 준공을 통해 김천시의 관광 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대되며, 앞으로도 다양한 관광자원 개발과 체류형 관광 활성화를 위해 지속해서 노력하겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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