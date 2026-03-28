국외 유입·대기 정체·강수 감소 겹쳐

미·이란 갈등에 대기질 추가 악화 가능성

올해 3월 들어 수도권을 중심으로 초미세먼지 농도가 크게 악화하면서 시민들의 불편이 커지고 있다. 대기 정체와 국외 유입, 강수량 감소 등 복합적인 요인이 겹친 가운데, 미국과 이스라엘의 이란 전쟁 여파까지 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

27일 국립환경과학원과 관계 당국은 최근 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도가 '나쁨' 또는 '매우 나쁨' 수준을 기록했다고 밝혔다. 특히 서울·경기·인천 등 수도권에는 초미세먼지주의보가 내려지기도 했다. 초미세먼지 농도가 75㎍/㎥ 이상 상태가 2시간 이상 지속될 때 발령되는 조치다.

실제 대기질은 지난해보다 나빠진 모습이다. 이달 1일부터 27일까지 서울 25개 자치구 중 한 곳이라도 초미세먼지 농도가 '나쁨' 이상을 기록한 날은 21일로, 지난해 같은 기간(16일)보다 31% 이상 증가했다.

3월 미세먼지·초미세먼지로 인해 서울 도심이 뿌옇게 보이는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

원인을 보면 우선 중국 등 국외에서 유입된 오염물질의 영향이 컸다. 특히 이달 중순 중국 랴오닝성 일대에서 발생한 대규모 산불로 생성된 초미세먼지가 북서풍을 타고 유입되며 농도를 끌어올렸다.

여기에 '고기압 돔'으로 불리는 대기 정체 현상도 상황을 악화시켰다. 한반도 상공에 고기압이 머무르면서 공기 순환이 원활히 이뤄지지 않았고, 오염물질이 외부로 빠져나가지 못한 채 축적됐다. 대류가 약해지면서 대기 하층에 오염물질이 갇히는 구조가 형성된 것이다.

강수량 감소도 영향을 미쳤다. 서울 기준 이달 강수일수는 5일에 그쳐 지난해(8일)보다 적었다. 비는 대기 중 오염물질을 씻어내는 역할을 하지만, 강수량이 줄면서 미세먼지가 더 쉽게 쌓이는 환경이 만들어졌다.

대외 변수도 악재로 꼽힌다. 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장 속에 미국과 이란 간 갈등이 장기화하면서 원유 수급 불안이 커지고, 이에 따라 중국 등 아시아 국가들이 석탄 발전 확대를 검토하고 있다. 전문가들은 이 경우 오염물질 배출 증가로 국내 초미세먼지 농도에도 부정적 영향이 이어질 수 있다고 본다.

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주말에도 대기질은 당분간 좋지 않을 전망이다. 28일은 국외 유입 미세먼지가 대기 정체와 겹치며 수도권과 충청권, 영남권 등에서 '나쁨' 수준을 보이고, 일부 지역은 오전까지 '매우 나쁨' 단계까지 오를 것으로 예보됐다. 29일에는 다소 완화되겠지만 일부 지역에서는 여전히 농도가 높을 것으로 보인다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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