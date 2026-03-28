장난감도서관·다함께돌봄센터 등 갖춘 복합시설

경북 김천시는 지난 26일 시민들의 육아 부담을 덜고 지역 커뮤니티를 활성화하기 위해 '김천돌봄문화센터'개관식을 개최했다.

개관식은 김천시립합창단의 식전 공연을 시작으로 국민의례, 내빈소개, 경과 보고, 기념사와 축사, 테이프 커팅 및 시설 관람 순으로 진행됐다.

'김천돌봄문화센터'개관 테이프 컷팅식/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

김천돌봄문화센터는 2020년 9월 생활SOC복합화사업 공모에 선정되어, 증가하는 돌봄 수요에 대응하고 아이들이 안전하고 즐겁게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련된 시설이다.

센터는 지하 1층부터 지상 3층 규모로 조성됐으며, 층별로 다양한 기능을 갖췄다. 1층에는 초등학생의 방과 후 돌봄을 위한 '다함께돌봄센터'가 들어서 맞벌이 가정의 양육 공백을 지원하고, 2층에는 미취학 아동에게 장난감을 대여해주는 장난감도서관과 주민들이 자유롭게 소통할 수 있는 프로그램실이 마련됐다. 3층에는 약 50명이 이용할 수 있는 다목적실도 조성됐다.

시는 이 센터가 단순한 돌봄 공간을 넘어 지역사회가 함께 소통하고 성장하는 거점 공간으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "김천돌봄문화센터 개관은 아이 키우기 좋은 도시를 만들어가는 중요한 발걸음"이라며, "앞으로도 부모의 돌봄 부담을 줄이고 아이들이 행복하게 성장할 수 있길 바란다."라고 밝혔다.

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한편, 김천돌봄문화센터는 4월 1일부터 장난감도서관 운영과 생활문화센터 시설 대관을 시작할 예정이며, 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 생활 밀착형 열린 공간이 될 것으로 기대된다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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