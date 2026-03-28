이란 전쟁 장기화 우려에 달러 강세 지속

日 당국 시장 개입 가능성 커져

미국·이란 전쟁으로 중동 정세 악화가 장기화할 조짐을 보이면서 엔·달러 환율이 1년 8개월 만에 160엔을 돌파했다.

엔화와 달러 지폐. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

니혼게이자이신문과 교도통신 등에 따르면 28일 엔·달러 환율은 이날 오전 한때 160.42엔까지 올랐다. 달러화 대비 엔화 환율이 160엔을 넘긴 것은 일본 정부가 외환시장에 개입했던 2024년 7월이 이후 처음이다.

교도통신은 "전쟁 장기화 우려에 따른 유가, 미국 장기금리 상승을 배경으로 엔화를 팔고 달러화를 사들이는 움직임이 퍼지고 있다"며 "외환시장에서 기축 통화인 달러화에 수요가 집중되면서 달러가 강세를 보이고 있다"고 보도했다.

일본 당국이 외환시장에 개입할 가능성도 커지고 있다. 지난 2024년 7월 금리가 낮은 엔화로 금리가 높은 달러화 등에 투자하는 엔 캐리 트레이드가 활발했던 당시 엔·달러 환율이 약 37년 만에 가장 높은 161.96엔까지 올랐고, 결국 일본 당국이 엔화를 사들이는 개입에 나서기도 했다.

일본에서는 엔·달러 환율뿐만 아니라 장기금리 지표인 국채 10년물 금리도 오르고 있다. 도쿄 채권시장에서는 전날 국채 10년물 금리가 2.385%를 기록했다. 아사히신문은 1999년 2월 이후 37년 만에 가장 높은 수준이라고 전했다.

대규모 금융완화를 추진하며 '아베노믹스'를 뒷받침했던 구로다 하루히코 전 일본은행 총재는 아사히신문과의 인터뷰에서 엔·달러 환율이 160엔까지 치솟은 것은 과도하다고 지적했다.

구로다 전 총재는 "환율은 실물 경제와 균형이 맞는 상태가 바람직하다"며 "120∼130엔 정도가 좋다고 생각한다"고 밝혔다.

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그는 다카이치 사나에 내각의 '방만 재정'이 이어질 것이라는 견해가 엔화 약세를 부추기고 있다고 주장했다. 구로다 전 총재는 "더 이상 금융완화를 추진할 필요가 없다며 현재 0.75% 정도인 일본 기준금리를 0.25%포인트씩 점진적으로 인상해 1.5% 수준까지 올려야 한다"고 제언했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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