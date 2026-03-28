전국 243개 지자체 대상 평가 우수기관 선정

인센티브·면책제도 병행

공직사회 일하는 방식 변화 시민 체감 성과로

경북 구미시는 행정안전부가 주관한 '2025년 지방정부 적극 행정 종합평가'에서 최고등급인 우수기관으로 선정에 이어 지난 2월 지방자치단체 혁신평가에서도 최고등급(우수기관)을 받아 연속 성과를 거두며 시정 전반의 행정역량을 입증했다.

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲적극 행정 제도 개선 ▲기관 노력도 ▲이행성과 ▲시민 체감도 등을 종합적으로 분석해 이뤄졌다. 구미시는 실행계획 수립부터 성과 보상까지 전 과정에서 체계적인 운영 역량을 인정받았다.

구미시청 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

특히 공직사회 내부의 변화를 이끈 점이 높은 평가를 받았다.

시는 소극적 업무 관행을 개선하기 위해 인센티브 중심의 운영체계를 강화했다.

우수공무원 선발 규모를 확대하고, 특별승급과 근평 가점, 국외연수 기회 등을 제공해 성과 중심의 조직문화를 정착시켰다. 여기에 적극 행정·협업 마일리지 제도를 도입해 일상적인 행정 개선 노력까지 보상 체계에 반영했다.

조직 전반의 인식 전환도 병행했다. 전 직원을 대상으로 적극 행정 교육을 실시하고, 우수사례를 카드 뉴스와 영상 콘텐츠로 제작·공유해 현장 중심의 실천 분위기를 확산시켰다. 단순한 제도 도입을 넘어 실제 업무 방식의 변화를 끌어냈다는 점에서 의미가 크다.

공무원의 책임 부담을 줄이는 보호 장치도 강화했다. 시는 적극 행정 과정에서 발생할 수 있는 부담을 완화하기 위해 적극 행정 면책보호관을 지정하고 소송비 지원제도를 마련했다.

또 사전컨설팅 제도를 통해 정책 추진 과정에서의 불확실성을 줄이며, 공직자들이 보다 책임 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있다.

이 같은 노력은 행정 전반에서 가시적인 성과로 이어졌다. 특정 사업에 국한되지 않고 규제 개선, 협업 행정 등 다양한 분야에서 변화가 나타났고, 이는 시민이 체감하는 행정 서비스 개선으로 연결됐다. 그 결과 혁신평가에 이어 적극 행정 종합평가에서도 최고등급을 획득하는 성과로 이어졌다.

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김장호 구미시장은 "이번 성과는 시민의 불편을 자신의 일처럼 고민해 온 1800여 공직자의 노력 덕분"이라며 "적극 행정이 일하는 방식의 기준으로 자리 잡도록 공무원의 소신 있는 행정을 보호하고, 성과에는 확실한 보상을 이어가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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