"이란과 협상중, 호르무즈 해협 개방해야"

나토 회원국에 대한 불만 토로도

"美 수천억불 지출, 그럴 필요 없을 것 같아"

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 이란에 이어 쿠바에도 무력을 행사할 수 있다고 시사했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 미 플로리다주 마이애미에서 열린 '미래 투자 이니셔티브 정상회의' 연설에서 자신이 미국의 군사력을 위대하게 만들었다고 강조하면서 "이걸 쓸 일은 절대 없을 것이라고 말했지만 가끔은 써야 할 때도 있다. 그리고 어쨌거나 쿠바가 다음"이라고 밝혔다.

베네수엘라와 이란에 이어 쿠바에 대해서도 군사력을 동원한 무력 행사를 단행할 수 있다는 취지다.

트럼프 대통령의 이날 언급은 쿠바에 대해 미국 요구를 수용하라는 강력한 압박용 수사일 가능성도 제기된다. 마코 루비오 미 국무장관이 쿠바 정부와 협상을 진행 중인 것으로 알려진 가운데, 미국은 미겔 디아스카넬 대통령의 퇴진을 요구하고 있다는 보도가 나왔고, 쿠바 정부가 미측 요구를 공식적으로 거부한 상황이다.

트럼프 대통령은 나토 동맹국을 향한 불만도 제기했다. 그는 "나토가 우리를 도와주지 않은 것은 엄청난 실수였다고 생각한다"며 "우리가 매년 수천억 달러를 나토에 지출하고 있기 때문에 미국은 큰 돈을 벌게 될 것이다. 우리는 항상 그들을 위해 곁에 있었을 테지만 지금은 그들의 행동에 비춰 우리는 그럴 필요가 없을 것 같다"고 말했다.

트럼프 대통령의 언급은 나토의 집단 방어를 위해 지출하는 미국의 기여금을 줄이겠다는 뜻으로도 해석된다. 트럼프 대통령은 이날 이란과의 전쟁을 "군사 분쟁"(military conflict)과 "군사 작전"(military operation)으로 규정한 뒤 "전쟁이라면 (의회의) 승인을 받아야 하지만, 군사작전이라면 필요 없다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 유조선 10척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 강조했다. 또한 이란을 향해 "그들은 해협을 개방해야 한다"고 거듭 압박했다.

그는 "결과적으로 내가 옳았다. 그들은 협상 중이었고, 이틀 뒤 이(협상 사실)를 시인했으며, 자신들의 잘못된 발언을 만회하려 처음엔 유조선 8척을 보내주겠다고 했다"며 "그리고 그들은 '2척을 추가하겠다고 말했고, 총 10척이 됐다. 그러자 사람들은 우리가 실제 협상 중이라는 것을 깨달았다"고 했다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서도 이란의 해군이나 공군, 방공망 및 통신망이 모두 파괴됐다고 강조했으며, 최고지도자를 비롯한 지도부 인사들을 모두 제거했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 또 이란과의 전쟁이 "아직 끝나지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "아직 3554개의 표적이 남아 있는데 그것들은 매우 곧 끝날 것이다. 그 후에는 무엇을 할지 결정할 시점이 올 것"이라고 했다.

AD

이날 행사는 사우디아라비아 국부펀드가 주최했고 트럼프 대통령은 지난해에 이어 2년 연속으로 참석했다.

트럼프 대통령은 연설 뒤 '지금 세계는 미국의 어느 분야에 투자해야 하나'라는 질의에 인공지능(AI) 분야를 꼽았으며, 자신의 대통령으로서의 유산이 뭐가 됐으면 좋겠냐는 질문에 "'위대한 피스메이커'로 만들어졌으면 좋겠다"고 답했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>