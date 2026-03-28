'다주택 공직자 승진 배제' 보도에

李대통령, 28일 SNS로 직접 반박

"공직자에게 집 팔라 말라 않는다"

이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 28일 다주택자 공무원의 승진 배제를 검토한다는 기사를 언급하면서 "청와대는 다주택 공직자에게 집을 팔라 말라 하지 않는다"고 반박했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 '다주택 5급 이상 공무원…靑 "승진 배제 방안 검토' 기사를 공유하며 이같이 밝혔다. 그러면서 "정부는 세제, 금융, 규제 권한 행사만으로도 충분히 집값 안정을 이룰 수 있기 때문"이라고 이유를 덧붙였다.

이 대통령은 "5급 이상 공직자라도 손해와 위험을 감수하며 다주택을 유지하겠다면 그것은 그의 자유이고 그 결과인 손실은 그의 책임일 뿐"이라면서 "청와대가 다주택 미해소를 이유로 승진배제 불이익을 주며 사실상 매각을 강요할 필요는 전혀 없다"고 강조했다.

또 이 대통령은 "공직자들에게 주택보유 자체는 재산증식 수단이 못될 것을 알려주어 그들에게 손실을 피할 기회를 주는 것은 몰라도, 공직자들에게 매도압박을 가한다는 것은 주택안정 정책의 효과가 없음을 자인하는 것이나 마찬가지이기 때문에 종전에 '매각 권유는 할지언정 매각압박을 하지는 않는다'고 한 것"이라고 말했다.

그러면서 "어떤 경위로 취재되었는지는 모르겠으나 저는 5급 이상 승진배제를 검토한 적도, 보고받은 적도 없다"고 지적했다.

이 대통령은 "정치적 고려나 사적이익 개입이 없다면 치밀하고 일관된 정책만으로도 집값은 분명히 안정시킬 수 있다"면서 "'정부가 특별관계에 있는 다주택 공직자들을 승진 배제하며 사실상 주택 매각을 강요하고 있다'라는 사실 아닌 보도는 현 정부의 주택정책 신뢰도를 심히 훼손하는 것이므로 시정하여 주시기를 바란다"고 요구했다.

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앞서 한 언론은 청와대가 5급 사무관 이상 공직자 중 다주택, 비거주 고가 주택, 부동산 과다 보유자를 승진·임용 등에서 배제하는 방안을 검토 중이라고 보도한 바 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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