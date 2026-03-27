이스라엘, 美 종전 협상 중에도 "이란 공세 강화"

"타격 강화…목표물도 확대"

미국이 이란과 종전 협상을 추진하며 사태 진정을 시도하고 있으나, 이스라엘은 이란의 민간인 거주 지역 미사일 공격을 근거로 대대적인 보복 공세를 예고했다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 27일(현지시간) 열린 전황평가 회의에서 "베냐민 네타냐후 총리와 나는 이란 테러 정권에 이스라엘 민간인을 향한 미사일 발사를 중단할 것을 경고한 바 있다"고 말했다. 그러나 거듭된 경고에도 이란의 미사일 발사가 계속되고 있다면서 "이에 따라 이란 내 이스라엘군의 타격은 더욱 강화될 것"이라고 경고했다.

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그는 또 "이스라엘 민간인을 겨냥한 군사 수단을 개발하고 사용하는 데 일조하는 다른 부문의 목표물들로 타격 대상을 확대할 것"이라며 대이란 공격 범위를 확대하겠다는 뜻도 밝혔다. 이어 "그들은 이러한 전쟁 범죄에 대해 무거운 대가를 치를 것이며 그 대가는 갈수록 더 무거워질 것"이라고 덧붙였다.

최근 이스라엘에서는 이란이 쏜 탄도미사일이 방공망을 뚫고 예루살렘, 텔아비브 등 대도시의 민간인 거주 지역 등에 떨어져 사상자가 발생하는 사례가 늘고 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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