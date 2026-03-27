안병용 의정부시장 예비후보, '4축 교통혁명' 선포

장암동부터 호원동까지…'발로 뛰는' 소통 행보 박차

안병용의 일자리 정책2…첨단기업도시 도약 공약

민주당 경기도당, 2차 공천심사 발표… 5인 예비경선 3인 경선

안병용 더불어민주당 의정부시장 예비후보가 27일 "GTX-C노선 적기 개통, 반드시 현실로 만들겠다"고 말했다.

안병용 예비후보 페이스북 캡처. AD 원본보기 아이콘

안 예비후보는 이날 SNS에 'GTX-C노선 더 이상 먼 미래가 아니다'는 제목의 글을 통해 "GTX-C노선은 시장 재임 시절 2번의 예비타당성이 무산되고 3번 만에 극적으로 유치해낸 사업으로 적기 개통으로 의정부가 수도권 핵심 생활권이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 이같이 밝혔다.

이어 안 예비후보는 "GTX-C노선 적기 개통과 함께 지하철·경전철·광역버스 등 4축 교통혁명을 완성하겠다"고 강조했다.

그러면서 "4축 교통혁명은 GTX-C노선 조기 개통 및 환승체계 구축, 지하철 7호선 급행화 및 배차 단축, 8호선 의정부역 연장 및 조기 착공, GTX-C & 1호선 지하화, 경전철 연장, 서울 직행 광역버스 대폭 확대"라고 덧붙였다.

안 예비후보는 또 이날 SNS에 카드뉴스를 통해 "안병용의 일자리 정책(2)으로 첨단기업도시 도약으로 일자리를 창출하겠다"면서 "반환 공여지에 세계 초일류 기업 한국 본부를 유치하고 용현산업단지 첨단화를 통한 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

안병용 예비후보가 27일 워크샵을 떠나는 장암동 주민자치회 회원들에게 인사를 하며 지지를 호소하고 있다. 안병용 예비후보 제공 원본보기 아이콘

앞서 안 예비후보는 이날 이른 아침 워크샵을 떠나는 장암동 주민자치회 회원여러분들과 인사하며 지지를 호소했다.

안 예비후보는 "이번 워크샵은 우리 동네를 더 살기 좋은 마을로 만들기 위한 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "장암동 주민자치회 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이며, 함께 성장하는 의정부를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 호원1동 새봄맞이 대청소 현장을 방문한 안 예비후보는 "봄바람과 함께 호원1동이 깨끗해지는 모습을 보니 새 기운이 느껴진다"며 "여러분의 소중한 목소리에 귀 기울이며, 함께 힘을 모아 밝고 건강한 의정부를 만들어가겠다"고 말했다.

장암역 삼거리에서 도·시의원 예비후보자들과 함께 출근길 시민들에게 인사하고 손을 흔들며 지지를 호소했다.

안 예비후보는 "의정부시민 여러분들의 소중한 목소리를 귀담아듣고 함께 새로운 변화의 길을 만들어가겠다"며 "미세먼지가 많은 날에 건강관리에 유의하시고 힘찬 하루 보내세요"라며 지지를 호소했다.

이어 대한노인회 1사 1경로당 협약식에 참석한 각 기관·단체 대표와 경로당 회장 여러분들과 인사하며 지지를 호소했다.

안병용의 일자리정책(2). 안병용 예비후보 제공 원본보기 아이콘

안 예비후보는 "오늘 협약식은 지역 어르신들의 건강과 행복한 삶을 위해 우리 모두가 함께 손잡고 나가자는 소중한 약속"이라며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 더 살기 좋은 의정부를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

AD

한편, 이날 더불어민주당 경기도당은 의정부 기초단체장 경선을 5인 예비경선, 3인 경선으로 하고 과반 득표자가 없을시, 상위 2인 결선 방식으로 추진하며 일정은 추후 공지한다고 밝혔다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>