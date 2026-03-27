미·이란, 전쟁 한 달 만에 '파키스탄 대면 협상' 임박

독일 외무, 라디오 인터뷰서 "그동안 간접 접촉"

이란 "현재 협상 안해" 부인

미국과 이란이 전쟁 한 달 만에 종전을 위한 직접 대화에 나설 전망이다.

요한 바데풀 독일 외무장관은 27일(현지시간) 독일 라디오 도이칠란트풍크 인터뷰에서 미국과 이란의 협상에 대해 "파악한 정보에 따르면 그동안 (미국과 이란 사이에) 간접적인 접촉이 있었으며, 직접 만나기 위한 준비가 완료됐다"며 "곧 파키스탄에서 회담이 열릴 것으로 보인다"고 말했다.

그동안 이뤄진 양측의 간접 접촉과 관련해 바데풀 장관은 "희망과 신뢰의 첫 신호"라며 긍정적으로 평가했다. 그러면서 "(양측의) 초기 입장들은 이미 제3자를 통해 서면으로 교환한 것으로 보인다"며 구체적으로 누가 간접 대화를 주선했는지는 정확히 알지 못한다고 덧붙였다.

앞서 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관도 자국이 중재하는 간접 대화가 진행 중임을 확인했다. 그는 미국이 15개 항목으로 구성된 종전 제안서를 제시했고, 이란 측이 이를 검토 중이라고 설명했다. 해당 계획에는 튀르키예와 이집트 등 주변국들도 지지를 보내고 있는 것으로 알려졌다.

다만, 이란 측은 여전히 미국과의 협상설을 공식적으로 부인하고 있다. 알리 악바르 조카르 주카자흐스탄 이란 대사는 이날 카자흐스탄에서 열린 유라시아 정부위원회 행사에서 기자들과 만나 현재 미국과 이란이 협상하지 않고 있다고 밝혔다고 타스통신이 보도했다. 그는 "가용한 정보에 따르면 현재 (미국과 이란 간) 어떤 협상도 이뤄지지 않고 있다"며 "물론 이웃 국가들은 관심을 표명했으며 협상 재개를 도울 의사가 있다"고 말했다.

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도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵무기 포기 등 주요 쟁점에 합의했다고 주장하는 한편, 지상전 투입 가능성을 시사하며 이란을 강하게 압박하는 '투트랙 전략'을 구사하고 있다. 스티브 윗코프 미국 중동특사 역시 중재국을 통해 15개 요구안을 담은 종전안을 전달했다는 사실을 공개했다.

이란 측은 미국의 종전안에 맞서 전쟁 피해 배상, 재발 방지 약속, 호르무즈 해협에서의 주권 인정 등을 담은 역제안을 내놓으며 맞서고 있는 것으로 전해졌다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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