콘서트 현장, 갤럭시 S26 울트라로 촬영

참여 프로젝트서 갤럭시 AI 체험 프로그램도



삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 179,700 전일대비 400 등락률 -0.22% 거래량 29,138,966 전일가 180,100 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 삼성전자 노사, 임금교섭 재개 사흘 만에 중단 "신뢰에 흠집 난 상태" 삼성전자 외국인 지분율 48%대 추락…12년 6개월 만에 최저 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 는 하이브와 글로벌 파트너십을 맺고 전 세계에서 펼쳐지는 방탄소년단(BTS)의 컴백 콘서트인 BTS 월드투어 '아리랑'에서 협업한다고 27일 밝혔다.

삼성전자는 이번 파트너십을 통해 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 월드투어 공연을 삼성 소셜 미디어 채널에 공유한다. 관객들이 쉽게 촬영하기 어려운 대규모 콘서트 현장을 생동감 있게 담아 전 세계에 전할 계획이다.

삼성전자는 하이브와 글로벌 파트너십을 맺고 전 세계에서 펼쳐지는 방탄소년단(BTS)의 컴백 콘서트인 BTS 월드투어 '아리랑'에서 협업한다고 27일 밝혔다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 하이브가 콘서트 개최 도시에서 진행하는 참여 프로젝트인 'BTS 더 시티(THE CITY)'에도 참여해 다양한 이벤트를 갤럭시로 즐길 기회를 제공한다. 하이브는 BTS 컴백과 맞물려 프로젝트를 통해 도시 곳곳에서 다양한 즐길 거리와 이벤트를 진행하는데, 삼성전자도 참여해 갤럭시 체험 프로그램을 운영한다.

가장 먼저 공연이 열리는 한국에서는 다음 달 19일까지 'BTS 더 시티 아리랑 서울'이 진행된다. 이벤트의 일환으로 서울의 도심 곳곳을 방문해 인증 스탬프를 받으면 소정의 기념품을 제공하는 이벤트인 '스탬프 랠리'가 진행된다. 인증 장소에는 삼성전자의 플래그십 스토어인 삼성 강남도 포함됐다.

삼성 강남을 방문한 팬들은 QR 인증과 함께 갤럭시 S26 시리즈에 적용된 AI 기반 '크리에이티브 스튜디오'로 셀프 스티커 만들기 체험도 할 수 있다. 체험에 참여 시에는 한정판 상품(MD)도 주어진다.

최승은 삼성전자 MX사업부 마케팅센터장(부사장)은 "삼성전자는 기술이 사람들의 일상 속 경험을 더욱 풍부하게 만든다고 믿는다"면서 "이번 협업을 통해 갤럭시는 아티스트와 팬을 잇는 연결의 매개체로서 공연의 순간을 의미 있게 경험하고 감동을 오래 간직하고 공유할 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다.

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이재상 하이브 대표는 "팬들은 언제나 우리의 음악과 여정을 함께 만들어가는 가장 중요한 존재"라며 "삼성전자와 협업을 통해 팬들이 공연을 더욱 생생하게 경험하고 기억할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

삼성전자는 하이브와 글로벌 파트너십을 맺고 전 세계에서 펼쳐지는 방탄소년단(BTS)의 컴백 콘서트인 BTS 월드투어 '아리랑'에서 협업한다고 27일 밝혔다. 삼성전자 원본보기 아이콘

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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