'성과급 상한 폐지' 이견 못 좁혀



삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 179,700 전일대비 400 등락률 -0.22% 거래량 29,138,966 전일가 180,100 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 "신뢰에 흠집 난 상태" 삼성전자 외국인 지분율 49% 아래로…12년 6개월 만에 최저치 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 전 종목 시세 보기 노사가 지난 25일부터 진행한 실무·집중 교섭이 초과이익성과급(OPI) 제도 개선안을 둘러싼 입장 차를 좁히지 못한 채 사흘 만에 결렬됐다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 27일 "사측의 불성실 교섭 관련, 지방노동위원회(지노위)의 판단을 받기 위해 교섭 중단을 선언했다"고 밝혔다. 삼성전자 공동투쟁본부는 지난해 11월 초기업노조 삼성전자 지부, 전국삼성전자노동조합(전삼노), 삼성전자노조동행 등으로 공동교섭단을 구성한 이후 3개월간 임금 협상을 이어오고 있다. 하지만 초과이익성과급(OPI) 상한 폐지를 둘러싼 이견으로 협상이 최종 결렬됐고, 노조는 쟁의권을 확보하며 오는 5월 총파업 돌입을 예고한 바 있다.

최근 전영현 삼성전자 대표이사 부회장과의 전격 회동 이후 대화의 물꼬가 트이며 갈등 봉합 국면에 접어드는 듯했으나 사흘 만에 다시 평행선을 달리게 됐다.

핵심 쟁점은 개인 연봉의 최대 50%까지 지급되는 OPI의 상한선 폐지 여부다. 노조 측은 연봉 50% 상한을 없애야 한다는 입장이지만, 사측은 이번 교섭에서 반도체 사업을 담당하는 DS부문의 경우 영업이익 10% 기준 상한 폐지 조건을 제시한 것으로 알려졌다. 또 기존 OPI 제도의 50%를 초과하는 부분은 자사주로 지급하는 방안도 제안했다. 아울러 메모리사업부는 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 922,000 전일대비 11,000 등락률 -1.18% 거래량 4,520,942 전일가 933,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 [특징주]'종전 기대감 후퇴·터보퀀트' 삼성전자·SK하이닉스 약세 전 종목 시세 보기 수준의 지급률을 보장하고, 시스템LSI와 파운드리사업부는 적자 개선 시 25%의 추가 지급안을 제시한 것으로 전해졌다.

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최 위원장은 "시스템LSI·파운드리 직원들의 동기부여를 위해 제도적 상향이 필요하다는 입장을 전달했으나 사측이 이를 수용하지 않았다"며 "교섭 과정의 적정성 및 성실성 여부를 확인하기 위해 관련 절차를 검토 중"이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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