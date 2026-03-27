경영 안정화 및 영업 경쟁력 강화 기대

홈앤쇼핑은 27일 주주총회와 이사회를 통해 권진미 영업부문장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이번 대표이사 선임은 대내외 경영 환경 변화에 대응하고 조직 운영의 안정성을 위해 내부 승진으로 이뤄졌다.

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권진미 대표이사는 2011년 홈앤쇼핑이 설립될 당시 상품팀장으로 합류해 영업 부문을 이끌어왔다. 현장 경험과 조직 운영 역량을 바탕으로 안정적인 경영을 이끌 적임자로 평가받고 있다.

홈앤쇼핑은 앞으로 중소기업 제품 판로 확대, 협력사와의 상생 협력 강화, 공정한 유통 환경 조성 등 공적 기능을 충실히 수행하는 한편, 지속 가능한 성장을 위한 경영 기반도 함께 강화해 나갈 방침이다.

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홈앤쇼핑은 대표이사 선임과 함께 영업본부장에는 이성훈 팀장, 방송본부장에는 한복현 팀장을 각각 선임했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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