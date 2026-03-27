팀장급 경찰관 수사선상

검찰이 코스닥 상장사 주가조작 사건을 수사하던 중, 현직 경찰관이 피의자 측에 수사 정보를 유출한 정황을 포착하고 강제 수사에 나섰다.


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서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(신동환 부장검사)는 27일 서울 강남경찰서에 대해 압수수색을 진행 중이다.

검찰은 전직 증권사 직원과 기업인, 유명 인플루언서 남편이자 재력가인 A씨 등이 코스닥 상장사 주가를 조작한 사건을 수사하던 중 강남서 소속 팀장급 경찰이 수사 정보를 유출한 정황을 파악한 것으로 전해졌다.


A씨 등은 매수·매도가를 사전에 모의해 주식을 사고파는 '통정매매' 수법을 사용했으며, 이 과정에서 차명 계좌 등을 동원한 혐의를 받고 있다.

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주가조작에 가담한 혐의를 받는 전 증권사 부장 B씨와 기업인 C씨는 지난 23일 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 A씨 등에 대해서는 수사를 이어가고 있다.


권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
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