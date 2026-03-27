팀장급 경찰관 수사선상

검찰이 코스닥 상장사 주가조작 사건을 수사하던 중, 현직 경찰관이 피의자 측에 수사 정보를 유출한 정황을 포착하고 강제 수사에 나섰다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(신동환 부장검사)는 27일 서울 강남경찰서에 대해 압수수색을 진행 중이다.

검찰은 전직 증권사 직원과 기업인, 유명 인플루언서 남편이자 재력가인 A씨 등이 코스닥 상장사 주가를 조작한 사건을 수사하던 중 강남서 소속 팀장급 경찰이 수사 정보를 유출한 정황을 파악한 것으로 전해졌다.

A씨 등은 매수·매도가를 사전에 모의해 주식을 사고파는 '통정매매' 수법을 사용했으며, 이 과정에서 차명 계좌 등을 동원한 혐의를 받고 있다.

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주가조작에 가담한 혐의를 받는 전 증권사 부장 B씨와 기업인 C씨는 지난 23일 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 A씨 등에 대해서는 수사를 이어가고 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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