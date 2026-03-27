12·3 내란 당시 '서강대교 넘지 말라' 지시…국회 봉쇄·진입 지연시켜

李 "장군진급 시키지 못해…국민 여러분의 이해 바라"

이재명 대통령은 27일 12·3 내란 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로서 예하 부대에 '서강대교를 넘지 말라'고 지시한 조성현 대령과 관련해 "조 대령은 진급 시기가 안 돼 조기 특진을 검토했으나 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다"며 "진정한 참군인 조 대령을 응원하고 기억해 주시기 바란다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다"며 "조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중하여 진급시키지 못하였으니 국민 여러분의 이해를 바란다"고 적었다.

이 대통령은 이날 오후 국방부와 합참, 각 군 및 국방 관련 기관 주요 직위자 150여명이 참석한 전군 주요 지휘관 회의를 주재한 뒤 지하 지휘통제실을 찾아 조 대령과 직접 만났다. 강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 조 대령과 악수하며 "한번 보고 싶었다"고 말했다고 전했다. 이번 회의는 국민주권 정부 출범 이후 대통령이 주관한 첫 전군 주요 지휘관 회의다.

이 대통령은 회의 모두발언에서 "엄중한 안보 상황에서 우리 군의 최우선 책임은 적의 어떤 도발과 위협에도 대응할 수 있는 최상의 군사 대비 태세를 갖추는 것"이라며 대비 태세 완비를 강조했다. 이어 군 장병들의 노고와 헌신에 감사를 표한 뒤 "군은 대통령의 군대가 아니라 국민의 군대"라며 국민에게 충성하는 군의 정체성을 거듭 강조했다.

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이 대통령은 또 한미동맹에 기반한 강력한 연합 방위 태세를 유지하되 급변하는 안보 환경에 대응하기 위해서는 자주국방이 필수적이라고 밝혔다. 그러면서 "전시작전통제권 회복은 조속하게 추진될 것"이라며 "한반도 방위에 있어서 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해 줘야 되겠다"고 주문했다. 최근 전장 환경 변화를 거론하며 선택적 모병제 등 국방개혁에도 속도를 내 달라고도 당부했다.

이날 회의에서는 중동 재외국민 보호 지원, 자주국방 구현, 접경지역 안정적 군사 상황 관리, 국민의 군대 재건, 북핵·미사일 위협에 대비한 한국형 3축 체계 능력 태세 강화, 최근 전쟁 양상과 전훈을 고려한 능력 보강 등이 보고·논의됐다. 이 대통령은 회의 마지막에 화상으로 참석한 동명부대·청해부대·아크부대 부대장으로부터 장병 안전 상황을 보고받고, 군이 국가와 국민에게 충성하는 국민의 군대로 거듭나 달라고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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