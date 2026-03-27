대전현충원서 만나 대화

국민의힘이 경기지사 선거 본선 경쟁력 강화를 위해 유승민 전 의원 영입에 총력을 기울이고 있으나, 유 전 의원은 불출마 의사를 굽히지 않고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 27일 대전 현충원에서 열린 서해수호의 날 기념식장에서 유승민 전 의원을 만나 대화하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표와 유 전 의원은 27일 국립대전현충원에서 열린 서해 수호의 날 기념식에 나란히 참석했다. 현장에서 장 대표는 유 전 의원에게 안부를 물으며 면담을 제안했으나, 유 전 의원은 "내 생각에 변함이 없다"며 기존의 불출마 입장을 재확인한 것으로 알려졌다.

국민의힘 지도부는 최근 유 전 의원에게 직·간접적인 연락을 취하며 경기지사 출마를 타진해 온 것으로 알려졌다. 장 대표는 전날 언론 인터뷰에서 유 전 의원 영입 가능성을 열어두겠다고 언급했으며, 이정현 공천관리위원장 또한 전날 '수도권 3각 편대'라는 제목의 글에서 "서울·인천·경기 수도권 3축은 '보수 재건'의 중심이 될 것"이라며 "경기는 대한민국 경제를 설계해 본 인물의 결단이 요구되는 시점이다. 이름을 굳이 말하지 않아도 국민은 알고 있다"고 했다. 한국개발연구원(KDI) 출신 경제전문가인 유 전 의원을 겨냥해 출마를 압박한 것이다.

당 내부에서 '유승민 역할론'이 부상하는 배경에는 더불어민주당 경기지사 후보로 강경파인 추미애 의원이 유력시되는 상황이 깔려 있다. 국민의힘은 중도 확장성을 갖춘 유 전 의원이 추 의원의 대항마로 나설 경우 본선 경쟁력이 있을 것으로 판단하고 있다. 또한 현재 공천을 신청한 후보들의 체급이 본선 승리를 담보하기 어렵다는 위기감도 작용한 것으로 보인다.

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다만 유 전 의원은 공개석상에서 수차례 밝힌 대로 불출마 의지가 확고한 것으로 전해졌다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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