서울 휘발유 평균 1865.6원…전날比 18원↑

경유값, 17.3원 상승한 1853.5원

27일 석유 최고가격제 실시 직후 전국 주유소의 휘발유·경유 가격이 일제히 상승했다. 제도 시행에 맞춰 기존 재고가 있음에도 판매가를 서둘러 올리려는 지적까지 나온다.

정부가 2차 석유제품 최고가격을 고시하며, 휘발유와 경유를 리터 당 210원 높인 27일 서울 한 주유소에서 휘발유를 리터당 2170원, 경유를 2180원에 판매 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1838.8원으로 전날 대비 19.4원 올랐다. 이날 오전 9시경 상승 폭이 10.8원이었던 점을 감안하면 7시간 만에 두 배 증가한 것이다. 같은 시각 경유 가격은 1834.6원으로 18.8원 상승했다.

서울 지역 기름값도 크게 뛰었다. 서울 평균 휘발유 가격은 리터당 1865.6원으로 전날보다 18.0원 올랐다. 평균 경유 가격은 17.3원 상승한 1853.5원으로 확인됐다.

전국 휘발유 가격은 지난 10일 최고가를 경신했다. 미국·이란 전쟁 발발 후 최고 수준이다. 이어 하락세를 이어오다가 15일 만인 지난 25일 상승 전환했다.

정유사의 주유소 공급가격에 상한선을 두는 석유 최고가격제가 지난 13일부터 2주간 이어진 가운데 정부는 이날부터 2차 최고가격제 시행에 들어갔다. 보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 각각 지정했다. 1차 석유 최고가격(휘발유 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원) 대비 모든 유종이 210원씩 인상된 셈이다.

이에 따라 시장에서는 주유소 판매 가격이 상향 조정된 최고가에 따라 추가 상승할 수도 있다는 관측도 나온다. 실제로 지난 1차 최고가격제 시행 직후인 3월 셋째 주 정유사의 휘발유 공급가는 리터당 1721.7원이었다.

이를 반영한 당시 주유소의 휘발유 판매 가격이 1829.3원(3월 셋째 주), 1819.2원(3월 넷째 주)이었다는 점을 고려하면 약 100원 안팎의 마진이 추가됐다.

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한편 26일(현지시간) 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 108.01달러로 전날보다 5.8% 상승했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 94.48달러로 전날보다 4.2% 올랐다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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