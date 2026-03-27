중앙대의료원·현대병원과 업무협약 체결

2028년 말 상급종합병원급 진료 목표…진접 신도시 일원 조성

주광덕 시장 “패스트 트랙 지원…지역 완결형 의료체계 구축할 것”

100만 메가시티 도약을 앞둔 경기 남양주시가 시민들의 숙원 사업인 '대형 종합병원 유치'를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

남양주시가 27일 시청 여유당에서 중앙대학교의료원, 현대병원(중앙대의료원 교육협력 기관)과 '남양주 미래형 복합의료타운' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시는 27일 시청 여유당에서 중앙대학교의료원, 현대병원(중앙대의료원 교육협력 기관)과 '남양주 미래형 복합의료타운' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 시민들이 중증 질환 치료를 위해 다른 지역으로 이동해야 했던 불편을 줄이고, 지역 안에서 치료부터 회복, 돌봄까지 이어지는 의료체계를 구축하기 위해 추진됐다.

앞서 주광덕 남양주시장은 신년 기자회견에서 "지금이 의료체계를 바꿀 중요한 시기"라며 "2028년 말에는 남양주에서도 상급종합병원급 진료를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝힌 바 있다.

또한 중증·난치 질환을 치료하는 상급종합병원과 혁신형 공공의료원을 함께 조성해 전문 치료부터 재활·돌봄까지 이어지는 '지역 완결형 의료체계'를 구축하겠다는 계획도 제시했다.

이번 협약에 따라 진접읍 신도시 일원에는 1000병상 규모의 대형 종합병원이 새로 들어선다.

현대병원은 부지 확보와 병원 건립 및 운영을 맡고, 중앙대학교의료원은 병원 운영 경험을 바탕으로 전문적인 의료서비스 체계를 구축할 예정이다.

주광덕 시장은 "오늘은 남양주 역사의 새로운 한 페이지를 쓰는 뜻깊은 날"이라며 "시 차원에서 각종 인허가 등 모든 행정 절차가 차질 없이 이뤄질 수 있도록 '패스트 트랙(Fast-Track)' 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

남양주시가 27일 시청 여유당에서 중앙대학교의료원, 현대병원(중앙대의료원 교육협력 기관)과 '남양주 미래형 복합의료타운' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 주광덕 남양주시장. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이철희 중앙대학교의료원장은 "광명병원 개원 노하우 등 축적된 기술력을 접목해 국내에는 존재하지 않았던 혁신적인 병원이 만들어지도록 돕겠다"고 밝혔다.

김부섭 현대병원장은 "올해 설계를 시작해 연구시설과 의료진을 갖춘 대형 종합병원으로 발전시킬 것"이라며 "중앙대의료원과의 공동 연구 및 의료진 교환을 통해 의료 역량을 강화해 나가겠다"고 설명했다.

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이날 협약식에는 주광덕 남양주시장, 이철희 중앙대학교의료원장, 김부섭 현대병원장 등이 참석해 협약서에 서명하고 사업의 원활한 추진을 위해 협력하기로 했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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