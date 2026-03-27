주요 박물관 등 외국인 유료화 검토

방문객 중 43% 외국인 관광객

그동안 주요 공공 박물관과 미술관의 무료 관람 정책을 유지해 온 영국이 외국인 관광객을 대상으로 입장료 부과 방안을 검토하고 있다.

런던 내셔널 갤러리. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

26일(현지시간) 가디언 등에 따르면 영국 문화미디어체육부는 지난해 12월 마거릿 호지 상원의원이 잉글랜드예술위원회(ACE) 관련 검토 보고서에서 제시한 권고안을 수용하거나 검토할 계획이라고 밝혔다. 해당 보고서에는 외국인 방문객에게 별도 관람료를 부과하는 방안이 포함됐다. 문화부는 "국제 방문객에 대한 요금 도입이 가져올 수 있는 효과를 검토하기로 했다"고 설명했다.

현재 영국의 주요 공공 박물관과 미술관은 상설 전시는 무료로 개방하고, 특별전만 유료로 운영하고 있다. 런던자연사박물관, 내셔널갤러리, 영국박물관, 빅토리아앤드앨버트(V&A) 박물관 등 전 세계의 관광객을 끌어모으는 문화 공간들이 이 같은 정책을 유지해 왔다.

이는 유럽 주요 도시 국립 박물관이 대체로 입장료를 부과하는 것과 대비된다. 프랑스 루브르 박물관은 올해 초부터 비유럽 관광객의 입장료를 45%나 인상해 32유로(5만6000원)를 받고 있으며, 스페인 프라도미술관도 15유로(2만6000원)의 입장료를 부과하고 있다.

정부 통계에 따르면 2023~2024 회계연도 기준 영국 15개 박물관·미술관을 찾은 외국인은 약 1750만명에 달했다. 이는 전체 관람객의 43%를 차지하는 규모로, 해외 관람객이 큰 비중을 차지하는 만큼 유료화 여부에 따라 수입 구조와 방문객 흐름에 변화가 생길 수 있다는 관측이 나온다.

유료화 전환 시 구체적인 입장료 수준은 아직 확정되지 않았다. 다만 미국 뉴욕 메트로폴리탄미술관이나 유럽 주요 박물관 사례를 참고해 15∼20파운드(약 3만1000∼4만2000원) 수준이 거론되는 것으로 전해졌다.

AD

정책을 둘러싼 의견은 엇갈린다. 일부에서는 재정 여건을 고려할 때 외국인 유료화가 현실적인 대안이 될 수 있다는 입장인 반면, 방문객 감소나 문화 접근성 저하를 우려하는 목소리도 나온다. 관광객 대상 숙박세 등을 통해 공공 박물관 재원을 마련하자는 대안도 제시되고 있다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>