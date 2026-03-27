지역의료 인재 양성 및 임상 실습 개선 협약 체결

경상남도의사회와 경상국립대학교 의과대학이 함께 지역의료 인재를 키운다.

경남도의사회와 경상국립대 의대, 창원·마산·진해·김해·진주 지역 의사회는 지난 26일 창원 그랜드 머큐어 앰배서더 호텔에서 '지역의료 인재 양성 및 지역의료 발전을 위한 임상 실습 개선 업무협약'을 맺었다.

이들은 협약에 따라 지역사회에 기반한 의료인을 양성하고 임상 실습 교육 확대를 위해 힘을 모으기로 했다.

강윤식 경상국립대 의과대학 학장(왼쪽)과 김민관 경남도의사회장이 협약식에서 악수를 나누고 있다. 경남도의사회 제공 AD 원본보기 아이콘

강윤식 경상국립대 의대 학장은 "지역의사 전형 확대 등 지역에 헌신하는 의료인 양성이 중요해지고 있다"며 "학생들이 지역 1, 2차 의료기관에서 실질적인 임상 경험을 쌓는 것이 무엇보다 필요하다"고 말했다.

이어 "경남도의사회와 경상국립대 의대가 전국 최초로 이러한 협약을 맺게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "이번 협약을 계기로 도내 의사회와 대학 간 협력이 더 체계적으로 이뤄지길 기대한다"라고 덧붙였다.

경남도의사회와 경상국립대 의대, 창원·마산·진해·김해·진주 지역 의사회 관계자들이 '지역의료 인재 양성 및 지역의료 발전을 위한 임상 실습 개선' 업무협약식'에서 기념사진을 찍고 있다. 경남도의사회 제공 원본보기 아이콘

김민관 경남의사회장은 "좋은 의사는 대학병원뿐 아니라 지역 1, 2차 의료기관에 대한 이해를 바탕으로 성장한다"면서 "이번 협약이 학생들의 지역 의료현장 실습을 확대하는 계기가 될 것"이라고 내다봤다.

아울러 "의사회 차원에서도 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠다"고 했다.

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경상국립대 의과대학은 2027학년도에 지역 의사 전형 22명을 포함해 총 38명의 학생을 선발할 예정이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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