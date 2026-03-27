빈 회장, 26일 주총 직후 벤처·창업기업 관계자 만나

27일 HJ중공업 방문해 해양금융 지원방향 대화

빈대인 BNK금융지주 회장이 26일 정기 주주총회에서 연임이 확정된 후 첫 공식 일정으로 부산항 국제컨벤션센터를 찾아 벤처·창업기업 관계자들과 만났다고 BNK금융그룹은 밝혔다. 2기 체제에서 생산적금융 강화를 예고한 만큼 산업 현장과의 소통을 강화하려는 취지로 해석된다.

빈 회장은 이 자리에서 금융이 단순한 자금 공급을 넘어 기업 성장 전 과정에 함께하는 '동반자 역할'을 해야 한다고 강조하며, 혁신기업 지원을 그룹 핵심 과제로 삼겠다는 의지를 밝혔다고 BNK금융은 전했다.

빈 회장은 이날도 부산 영도구에 있는 HJ중공업을 방문해 조선·해양 산업 현장을 둘러보고, 해양금융 지원 방향에 대해 의견을 나눴다. 이 자리에서는 글로벌 조선시장 변화와 지역 주력 산업 경쟁력 강화를 위한 금융의 역할이 주요하게 논의됐다.

간담회에 참석한 기업인들은 자금 지원을 넘어 네트워크, 컨설팅, 성장 단계별 맞춤 금융의 필요성을 제시했다. BNK금융은 기업인들의 의견을 향후 정책과 전략에 적극 반영해 나가겠다는 계획도 설명했다.

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BNK금융은 향후 창업·혁신기업은 물론 지역 산업 전반과의 접점을 확대하고, 이해관계자와의 직접 소통을 기반으로 금융의 역할을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다. 또한 지역별 간담회와 다양한 대외 활동을 통해 그룹의 전략 방향을 시장과 적극 공유할 예정이다.

빈 회장은 "금융이 움직이면 산업이 성장하고, 산업이 성장하면 지역이 살아난다"며 "현장에서 답을 찾고, 실행으로 이어지는 금융을 통해 벤처부터 주력 산업까지 지역경제 전반과 함께 성장하는 금융을 실천해 나가겠다"고 말했다.

빈대인 BNK금융지주 회장이 26일 정기 주주총회에서 연임 확정 후 첫 공식 일정으로 부산항국제컨벤션센터의 '미래전략캠퍼스'에 참석해 벤처·창업기업 관계자들을 만났다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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