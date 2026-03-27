서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판에 새겨진 ‘서해수호 55용사’. 문호남 기자 AD 원본보기 아이콘

"서해를 지킨 영웅들의 헌신 앞에 머리 숙여 깊은 경의를 표합니다."

박완수 경남도지사가 제11회 서해수호의 날인 27일 서해수호 55 용사의 희생을 기렸다.

박 도지사는 "이 땅의 자유와 평화는 그분들이 흘린 피와 땀 위에 서 있다"며 ""제2연평해전, 천안함 피격, 연평도 포격전에서 나라를 지키다 산화하신 서해수호 55 용사의 숭고한 희생을 절대 잊지 않겠다"라고 했다.

이어 "오늘의 추모가 내일의 굳건한 안보 의지로 이어지도록, 경남도는 유가족 여러분과 함께 그 뜻을 기억하고 이어가겠다"고 다짐했다.

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아울러 "유가족 여러분께 변함없는 위로의 말씀을 드린다"며 "다시 한번 서해를 지켜주신 모든 영웅께 삼가 경의를 표한다"라고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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