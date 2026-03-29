한은, 한은금융망 2시간30분 연장…WGBI편입 결제인프라 지원

주요국 거액결제시스템과 중첩 운영시간대 확대

국내 외환·채권시장 글로벌화 촉진

.한국은행은 30일부터 한국은행금융결제망(한은금융망) 운영시간을 기존 오전 9시~오후 5시30분에서 오전 9시~오후 8시로 2시간30분 연장한다고 29일 밝혔다.

한은은 지난해 8월부터 한은금융망 연장을 추진해 참가 기관들과 함께 관련 IT시스템 개발 및 테스트를 진행해왔다.

이번 운영시간 연장을 통해 주요국 거액결제시스템과의 중첩 운영 시간대가 확대돼 국가 간 지급의 효율성이 크게 제고될 것으로 전망된다.

한은은 특히 외국인 투자자의 국내 결제시스템 접근성이 향상돼 국내 외환시장 및 채권시장의 글로벌화가 촉진될 것으로 기대하고 있다.

외국인 투자자가 외환동시결제(CLS) 외환결제를 통해 확보한 원화 자금으로 당일 중 채권 결제를 보다 원활히 처리할 수 있어서다.

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다음 달 1일로 예정된 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입을 결제 인프라 측면에서 지원하는 의미도 있다.

한은 관계자는 "한은은 앞으로도 우리나라 유일의 거액결제시스템인 한은금융망을 지속적으로 개선해 국내 금융시장 발전에 기여할 계획"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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