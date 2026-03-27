2027년 도심 속 거대 녹지로 재탄생

총사업비 754억 투입…10만㎡ 규모 착공

장기미집행 숙원사업 마침표

1971년 도시계획시설 지정 이후 표류

장기미집행 공원 해소 본격화

경기 고양특례시 덕양구 주민들의 55년 숙원사업이었던 '토당근린공원'이 마침내 첫 삽을 떴다. 1971년 도시계획시설로 지정된 이후 반세기 넘게 멈춰 서 있던 공간이 시민들을 위한 거대한 녹지 심장부로 재탄생한다.

이동환 고양특례시장이 27일 행신동 656-6번지 일원에서 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 토당근린공원 착공식을 개최하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양특례시는 27일 행신동 656-6번지 일원에서 이동환 고양특례시장과 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 토당근린공원 착공식을 개최했다고 밝혔다.

시는 토지 보상비 약 633억원과 조성공사비 121억원 등 총사업비 754억원을 투입해 행주동과 행신1·2동 일대 약 10만5917㎡ 규모의 공원을 2027년 12월까지 조성할 계획이다. 공원이 완공되면 인근 6만여 명의 주민은 물론 능곡 재개발로 유입될 약 2500세대 신규 인구까지 아우르는 대규모 녹지 축이 형성될 전망이다.

이동환 고양특례시장은 "장기간 미집행 상태로 남아 있던 공원이 이제 시민의 품으로 돌아갈 수 있게 됐다"며 "능곡 재개발 등 주변 도시 변화와 맞물려 더 많은 시민들이 이용할 수 있는 대표적 생활권 공원이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

고양특례시가 27일 행신동 656-6번지 일원에서 이동환 고양특례시장과 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 토당근린공원 착공식을 개최하고 잇다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

자연과 사람이 어우러지는 공원으로…"토당숲, 숲의 이야기를 들어 봐"

시는 토당근린공원 전체 면적의 약 73%를 녹지로 확보해 도심 내 자연형 휴식 공간을 조성한다는 계획이다. 기존 산림을 최대한 보존하면서 경작지와 옛 주거지 등 훼손된 지역을 중심으로 시설을 배치해 자연 훼손을 최소화하는 방향으로 공원을 설계했다.

토당근린공원은 '토당숲, 숲의 이야기를 들어 봐'라는 콘셉트로 자연과 사람, 지역의 이야기가 어우러지는 공간으로 조성될 계획이며, 힐링숲, 모두의숲, 이야기숲 세 가지 테마로 구성된다.

힐링숲은 기존 지형과 등산로를 살린 숲길 중심 공간으로, 무장애 데크길과 순환산책로, 황토 맨발길 등을 통해 일상에서 걷기와 휴식을 누릴 수 있는 환경을 제공한다.

모두의숲은 세대와 계층을 아우르는 열린 공간으로 조성된다. 능곡사거리 인근에는 기존 지형을 활용한 화계와 암석화단을 배치한 열린숲을 조성해 자유로에서 행신로로 이어지는 관문 경관을 형성한다.

또, 행신로와 소원로가 만나는 지점에는 숲놀이터와 자연관찰원, 광장 및 휴게음식점 등이 있는 어울림마당숲을 조성하고, 무원중학교 인근에는 시니어파크와 명상데크, 나비정원 등을 갖춘 건강마당숲을 조성해 어린이부터 노년층까지 함께 이용할 수 있는 공간을 조성할 예정이다.

이야기숲은 지역의 역사와 문화를 담은 공간으로 꾸며진다. 경기도지정문화유산 제50호 류형장군묘와 시 향토문화유산인 진주류씨 묘역을 중심으로 스토리월과 이야기 쉼터를 조성한다. 잔디마당과 녹음광장도 함께 배치해 자연 속에서 역사와 문화를 함께 느낄 수 있는 공간을 만들 계획이다.

고양시, 토당근린공원 착공 - 토당근린공원 대상지 전경. 고양시 제공 원본보기 아이콘

55년 주민 숙원사업…장기미집행 공원 해소 본격화

토당근린공원은 1971년 도시계획시설로 지정된 이후 장기간 사업이 지연된 대표적인 장기미집행 공원이었다. 2011년 행신 배드민턴장 일부만 조성된 채 토지 보상과 재정 확보 문제로 사업이 진전되지 못하며 지역 주민들의 숙원사업으로 남아 있었다.

반세기 넘게 표류하던 사업은 2020년 6월, 토당근린공원을 장기미집행 도시공원 일몰제 대상에서 제외하는 공원 실시계획인가가 고시되면서 물꼬가 트이기 시작했다. 시는 일몰제로 사라질 위기에 놓여있던 공원용지를 매입하고 토지 보상을 단계적으로 진행해 2024년 5월 모든 보상 절차를 마무리했다.

이후 주민 의견을 반영하기 위한 주민설명회와 협의 절차도 병행됐다. 궁도장 설치를 둘러싸고 주민과 덕양정(고양시 궁도협회) 간 이견도 있었지만, 시는 대체부지를 검토하고 3자 협의체를 구성해 이견을 조율하며 합의점을 도출했다.

또한, 빠른 사업 추진을 위해 지난해 7월부터 지장물 철거공사에 돌입했고, 지난해 말 공원조성계획 및 실시계획 변경인가까지 마무리되면서 올해 3월 본격적인 공사에 착공할 수 있게 됐다.

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시는 앞으로도 장기미집행 공원을 단계적으로 해소해 시민들의 삶의 질을 높이고 미래세대를 위한 녹색 인프라를 확충해 나갈 방침이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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