민주당 광주 기초단체장 경선 진행 중…남구·북구 31일 본경선 돌입

남구 김병내·황경아 맞대결…북구 5명 다자 경쟁

31일~4월 2일 권리당원·여론조사 50%씩 반영

동구 임택·서구 김이강·광산구 박병규 후보 확정

더불어민주당이 6·3 지방선거 광주 기초단체장 후보 선출을 위한 경선을 진행 중인 가운데 동구·서구·광산구는 후보 선출을 마쳤고, 남구와 북구는 오는 31일부터 4월 2일까지 사흘간 진행되는 본경선을 통해 최종 후보가 가려진다.

27일 더불어민주당 광주시당 선거관리위원회에 따르면 남구청장 경선은 김병내 후보와 황경아 후보 간 양자 대결로 치러진다. 최종 후보는 권리당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 결정된다.

북구청장 경선에는 김동찬·문상필·신수정·정다은·조호권 후보가 본경선에 진출했다. 후보가 5명인 만큼 본경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 4월 9일 1·2위 후보 간 결선투표를 통해 최종 후보가 확정된다.

앞서 동구·서구·광산구는 지난 24일부터 26일까지 사흘간 진행된 국민참여경선을 통해 후보 선출을 마쳤다.

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동구에서는 임택 후보가 노희용·진선기 후보를 상대로 과반을 확보하며 결선 없이 후보로 확정됐다. 광산구에서도 박병규 후보가 3자 경선에서 과반 득표로 본선행을 결정지었다. 서구는 2인 경선에서 김이강 후보가 조승환 후보를 누르고 후보로 선출됐다. 이에 따라 임택 후보는 3선에, 김이강 후보와 박병규 후보는 각각 재선에 도전하게 됐다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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