더불어민주당 전남광주특별시장 경선에 나선 신정훈 후보와 강기정 후보가 27일 전남 목포 김대중 노벨평화상 기념관에서 단일화를 선언한 후 악수를 하고 있다. 신정훈 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남광주특별시장 경선에 나선 신정훈 후보와 강기정 후보가 단일화에 합의했다.

두 후보는 27일 전남 목포 김대중 노벨평화상 기념관에서 공동선언문을 통해 "전남광주통합특별시의 성공과 이재명 정부의 성공을 위해 당내경선 과정에서 단일화를 선언한다"고 밝혔다.

이어 "이번 단일화는 후보 간 연합을 넘어 하나의 공동체로 나아가는 광주와 전남의 뜻을 더 크게 모으기 위한 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 경쟁을 넘어 힘을 모으라는 요구에 응답해 통합 특별시의 성과를 앞당기기 위한 결단이다"이라며 단일화 배경을 설명했다.

두 후보는 자신들을 '국가균형발전의 가치와 정책을 함께 만들어온 동지'로 규정했다. 민주화운동의 현장과 국회, 청와대, 지방자치의 자리에서 통합의 기반을 다져왔고 통합특별법 제정과 제도 설계 과정에서도 함께 책임을 다해왔다는 부연이다. 특히 경선이 단순한 인기 투표로 흘러서는 안 된다는 데 뜻을 같이해왔다고 밝혔다.

광주와 전남의 차이와 공통점이 충분히 드러날 수 있도록 시민배심원제와 숙의 토론 도입, 충분한 토론 기회 보장을 요구해온 점도 함께 부각했다.

두 후보는 "이제 한 팀이다. 서로의 경험과 역량을 모아 반드시 이기는 경선, 반드시 성과로 이어지는 통합을 이루겠다"고 밝혔다.

전남·광주 통합 특별시에 대해선 "이름만 바뀌는 변화가 아니라 일자리와 균형성장, 촘촘히 연결되는 도시, 자기 힘으로 성장하는 도시를 만들기 위한 통합"이라며 "끝까지 통합을 완성하겠다"고 강조했다.

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한편 단일화 방식은 신정훈·강기정 후보 간 양자 대결 여론조사를 통해 결정된다. 조사는 오는 28일부터 29일까지 이틀간 진행되며, 결과 확인 및 발표는 30일 오전으로 예정됐다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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