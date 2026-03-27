역재생했더니 "내일 흥미로운 발표"

백악관, 최근 난해한 영상 계속 올려

미국 백악관이 최근 들어 공식 사회관계망서비스(SNS)에 뜻 모를 게시물을 잇달아 올려 논란이 일고 있는 가운데 해당 SNS에 의미를 알 수 없는 난해한 영상이 또다시 올라왔다.

26일(현지시간) 오후 11시18분경 백악관 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에는 7초 분량의 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 백악관 공식 로고 그래픽과 함께 모호한 음성 메시지가 담겼으며, 본문에는 입술에 손가락을 갖다 댄 '쉿'하는 표정의 이모티콘도 첨부됐다.

백악관 공식 엑스 계정에 올라온 의문의 게시물. 백악관 엑스 캡처 AD 원본보기 아이콘

해당 영상을 접한 X 이용자들은 음성을 거꾸로 재생하면 '내일 흥미로운 발표가 있을 예정(Excitement announcement tomorrow)'이라는 문장이 드러난다는 답글을 달기도 했다. 백악관이 무슨 목적으로 해당 영상을 게시했는지는 알 수 없으나, 누리꾼들은 무언가를 암호처럼 암시한 것일 수 있다는 의견을 밝혔다.

또 다른 누리꾼들은 백악관이 SNS 계정에 의도를 쉽게 파악하기 힘든 게시물을 연달아 올리는 것에 대해 부정적인 반응을 보였다. 특히 중동 전쟁이 벌어지고 있는 상황에서 이 같은 영상을 자꾸 올리는 것에 대해 불편함을 느낀다는 댓글도 있었다.

앞서 백악관은 지난 25일에도 같은 SNS 계정에 무슨 뜻인지 모를 게시물 2개를 올린 바 있다. 이 중 하나는 삭제됐고, 나머지 하나는 여전히 남아 있다.

첫 번째 영상에는 검은색 구두를 신은 여성이 바닥을 향해 카메라를 들고 누군가와 대화하는 모습이 담겼다. 이 여성이 "정말 멋져요. 곧 론칭(launching)되는 거죠?"라고 묻자 의문의 남성은 "조만간 공개될 것"이라고 말했다. 해당 영상에서 문제가 된 부분은 '론칭'이라는 단어로, 론칭은 물건이 출시된다는 의미로도 쓰이지만 미사일 같은 무기 등이 발사된다는 뜻도 있다. 이 영상은 올라온 지 90분이 지나 삭제됐다.

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또 다른 영상은 같은 날 오후 10시에 올라왔다. 영상의 내용은 검은 화면에 문자 메시지 알림음이 울리자 화면에 노이즈가 발생하며 성조기의 형상이 잠시 스쳐 지나가는 것으로, 해당 게시물에는 스마트폰과 소리 모양의 이모티콘이 들어 있다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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