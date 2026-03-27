이날 정기주총 열고 박 대표 선임

KT알파는 정기주주총회 및 이사회를 열고, 박정민 신임 대표이사를 선임했다고 27일 밝혔다.

박정민 대표는 SK그룹에서 30여년간 커머스·플랫폼·모바일 분야를 두루 경험한 전문경영인으로, 데이터 기반의 혁신을 통해 실질적인 성과를 만들어내는 '실행형 리더'로 정평이 나 있다.

KT알파 박정민 신임 대표이사. KT알파 AD 원본보기 아이콘

박 대표는 취임사에서 임직원들에게 "한 차원 더 높은 성장을 위해 인공지능(AI)과 데이터 기반의 사업 체질 개선과 이를 바탕으로 한 고객 가치 혁신이 필요하다"며 "고객을 깊이 이해하고, 시장의 변화에 민첩하게 대응하기 위해 데이터 기반의 정교한 실행력을 갖추고, 고객 가치를 최우선으로 한 상품·편성·서비스의 차별화를 이뤄나갈 것"이라고 말했다.

조직 문화 측면에서는 실행 중심의 '원팀(One-Team)' 문화를 정착시키겠다는 강한 의지를 보였다. 박 대표는 "현장과 고객의 니즈를 적시에 읽고 움직이기 위해 조직과 사업 간 경계 없이 하나의 목표 아래 움직여야 한다"며 "빠른 실행과 실질적인 성과를 창출하는 문화를 만들어 나가자"고 당부했다.

특히 대표이사의 책임감을 강조하며 "신속하게 결정하고 결과에 대해 책임지는 자세로 임하겠다"는 약속을 전했다. 이어 "적극적인 경청과 적시의 결정을 통해 임직원 여러분이 실패를 두려워하지 않고 각자의 자리에서 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 조력자가 되겠다"고 덧붙였다.

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KT알파는 박 대표 취임을 계기로 ▲AI와 데이터 기반 사업 체질 개선 ▲고객 가치 중심의 서비스 혁신 ▲빠른 실행력과 원팀 조직문화 정착 등을 중심으로 새로운 성장 전략을 본격 추진할 예정이다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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