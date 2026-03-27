서부권 에너지·공항·농수산 전략 놓고 경쟁

교통·의료 인프라 해법도 후보별 차별화

반도체 투자·득표율 홍보물 두고 정면 충돌

28일 순천서 동부권 비전 두 번째 검증 무대

전남 서부권을 둘러싼 산업 전략과 통합특별시의 현실성이 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 첫 정책배심원 심층토론회에서 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 후보들은 재생에너지·공항·농수산 산업을 축으로 각자의 서부권 구상을 내놓는 한편, 상대 공약의 실현 가능성을 두고 공개적으로 문제를 제기했다.

27일 전남 목포시 수산물유통센터 대강당에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 선출을 위한 권역별 정책배심원 토론회에서 신정훈(왼쪽부터), 민형배, 주철현, 강기정, 김영록 경선 후보가 포토타임을 갖고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

27일 목포 수산물유통센터 강당에서 열린 정책배심원 심층토론회에는 예비경선을 통과한 신정훈·민형배·주철현·강기정·김영록 후보가 참석했다.

서부권 산업 전략을 둘러싼 접근법부터 후보 간 차이가 드러났다.

민형배 후보는 "서부권의 위대한 재생에너지 역량을 바탕으로, 특별시 경제발전의 중심지가 될 거라 믿는다"면서 "새술은 새부대에 담아야 한다. 이재명과 국정호흡을 딱 낼 수 있는 사람이 길을 내야 한다"고 밝혔다. 또 "비방하고 없는 사실을 꾸며가며 공격할 시간이 없다"며 네거티브 경쟁 자제를 언급했다.

주철현 후보는 무안청사를 에너지·인공지능 농수산업 거점으로 육성하고 무안공항을 "동북아 관문공항"으로 키우겠다고 밝혔다. 월 30만원대 농어촌 기본소득과 농수산물 가격 결정권 전남 이양 공약도 함께 제시했다. 목포신항 배후단지와 해남 RE100 산업단지 유치를 통해 목포와 무안을 배후도시로 조성하겠다는 계획도 내놨다.

신정훈 후보는 "한국전력과 켄택, 인공태양연구시설 유치로 전남 에너지 산업의 밑거름을 조성했다"며 "공동혁신도시 성공시키고, 통합특별법을 만들어낸 장본인이기도 하다"고 말했다. 이어 "시민주권 정부를 통합시에서 구현하겠다"고 강조했다. 또 "자신들의 가족은 서울에서 생활하면서 인구소멸에 대응했다"고 말하며 김영록 후보를 겨냥했다.

김영록 후보는 "광역단체장 직무평가 66개월 1위 기록, 한국에너지공과대학 설립, 40년 숙원인 국립의대 설립을 목전에 두고 있다"며 성과를 강조했다. 이어 "무안·목포 통합으로 첨단사업을 확실히 키워 인구 60만 서남권 거점 특례도시를 만들 것"이라고 밝혔다.

강기정 후보는 민생 상황을 "전시 상황"에 비유하며 취임 첫해 가뭄 대응 사례 등을 언급했다. 위기 대응 과정에서 시민과 함께 문제를 해결한 경험을 강조했다.

토론에서는 교통과 의료 인프라 구축 방식에서도 서로 다른 해법이 제시됐다.

대중교통 연계 해법과 관련해 신정훈 후보는 DRT(수요응답형교통체계)와 공공형 택시를 제시했고, 주철현 후보는 급행간선버스를 언급했다. 민형배 후보는 공공교통 자율주행과 대중교통 무료화를 제시했고, 김영록 후보는 시외버스 3단계 기본요금 도입과 시내·광역·시외버스 연계 방안을 설명했다.

의료 인프라 구축과 관련해서는 민형배 후보가 권역별 통합응급체계를 제시했고, 강기정 후보는 동·서부 종합병원 2곳과 야간아동전문병원 설치 계획을 밝혔다. 김영록 후보는 20조원 재정을 활용한 동·서부 대학병원 건립을 언급했고, 신정훈 후보는 "완결형 의료자치시대 시작"을 제시했다. 주철현 후보는 목포대·순천대 대학병원 설립 구상을 밝혔다.

27일 전남 목포시 수산물유통센터 대강당에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 선출을 위한 권역별 정책배심원 토론회에서 강기정(왼쪽부터), 김영록, 신정훈, 주철현, 민형배 경선 후보들이 정책배심원의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

주도권 토론에서는 정책 검증을 넘어 감정이 섞인 공방도 이어졌다.

민형배 후보는 김영록 후보를 향해 "500조 규모 반도체 투자 유치를 강조하는데 실제 착공과 투자 확약까지 이끌 수 있는 구체적 기업 명단과 액수를 공개 가능한가"라고 물었다. 김 후보가 2차전지와 해상풍력, 재생에너지 투자 사례를 설명하자 민 후보는 "반도체 말씀드렸다"고 말을 끊었다. 김 후보는 "말을 끊지 마라"고 했고, 민 후보는 "제가 질문한 건 반도체다"고 재차 지적했다.

김 후보는 "30초는 보장하라. 반도체 팹 하나가 60조 원이라 5~6개만 와도 300조 투자가 된다"고 답했지만, 민 후보는 "반도체 얘기하시라니까. 그만하시라"고 말했다. 이어 "통합시 출범하고 1년 이내 구체적 착공 가능한 기업이 있냐고 물었는데 그냥 말로만 하는 것 같아서다"고 했다. 김 후보는 "곧 실현될 거다. 너무 그렇게 생각지 마라"고 응수했다.

신정훈 후보도 예비경선 이후 논란이 된 홍보물 문제를 다시 꺼냈다. 신 후보는 "예비경선 득표율을 허위로 만들어 유권자 시각을 흐트렸는데 중앙당 결정문을 받으셨을 테다. 이 자리에서 솔직히 인정하고 사과하실 의지 없느냐"고 물었다. 민 후보는 "계속 오해를 하신다. 그건 예비경선 득표율이 아니다"고 답했지만, 신 후보는 "혼동하게, 오해하게, 오인하게 홍보를 했지 않느냐"고 재차 문제를 제기했다.

강기정 후보 역시 민 후보를 향해 공세를 이어갔다. 강 후보는 "50명씩 의대 2개 만드는 게 이재명 대통령 뜻은 아니라더니 어제 순천에서는 2개 만든다 하고, 행정통합도 처음에는 4년 뒤에 하자더니 이게 대통령 뜻을 알아먹은 건지 어쩐 건지 모르겠다. 입만 열면 대통령이 밀어준다 하지만 대통령 팔이도 실력을 갖추고 하라"고 말했다. 민 후보는 "4년 뒤 통합하자 한 적 없고, 의대를 2개 하자는 건 안 된다는 것이다. 왜 허위 사실만 가지고 말씀을 하나"고 맞받았다.

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토론 말미에도 공방은 이어졌다. 김영록 후보는 민 후보의 행정 투자 계획을 두고 "투자도 못 하는 지자체가 무슨 투자를 한다고 하나"라고 지적했다. 민 후보가 "투자공사를 만든다는 것이다. 전문가를 많이 모시겠다"고 답하려 하자 김 후보는 "답변을 요구하지 않았다"고 말하기도 했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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