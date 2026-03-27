2년 연속 88억 확보…내년 75억 추가 '예고'

교육 통합 대비 재정 고도화…실무 역량 주력

전국적인 세수 감소로 지방교육재정이 위축되는 가운데, 전남도교육청이 효율적인 예산 집행과 전략적 재정 운용을 통해 100억원 이상의 인센티브를 확보하며 '재정 건전성'의 모범 사례로 주목받고 있다.

도교육청은 27일 전남교육청교육연구정보원에서 본청 및 교육지원청 예산 담당자 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 예산업무 담당자 역량강화 협의회'를 개최하고, 상반기 신속 집행 추진 전략과 재정 고도화 방향을 공유했다고 밝혔다.

전남도교육청은 본청 및 교육지원청 예산 담당자를 대상으로 '2026년 예산업무 담당자 역량강화 협의회'를 개최했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의회는 단순한 실무 교육을 넘어 '2025년도 교육재정실태조사' 분석 결과를 토대로 현장의 문제점을 진단하고, 청렴도 향상에 발맞춘 예산 편성 가이드라인을 제시하는 등 재정 운영의 투명성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

도교육청의 재정 운용 역량은 이미 대외적인 수치로 입증되고 있다. 2024년부터 지난해 상반기까지 재정집행 및 지방교육재정분석 우수기관으로 잇따라 선정되며 총 88억 원의 인센티브를 확보했다.

여기에 2025회계연도 교육비 특별회계 이월·불용률 목표치(96% 이상) 달성에 성공함에 따라, 오는 2027년 보통 교부금 75억 원의 인센티브 추가 확보까지 확정 지으며 안정적인 교육 재정 기반을 다지게 됐다.

특히 이날 협의회에서는 향후 전남·광주 교육 통합에 대비한 재정 운영 방향이 심도 있게 논의됐다. 거대 광역 교육 행정 체계로의 전환을 앞두고 예산의 효율적 배분과 재정 건전성 확보가 통합의 성공 열쇠로 꼽히기 때문이다.

이선국 행정국장은 "현장 안정성을 중심으로 한 전남·광주교육 통합을 위해서는 예산 업무 역량이 무엇보다 중요하다"며 "예산 담당자의 전문성과 균형 잡힌 판단력이 중요한 시기인 만큼, 이번 협의회가 역량을 한층 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 강조했다.

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도 교육청은 앞으로도 예산 담당자 간 정보 교류와 소통을 활성화해 재정 운영의 효율성을 극대화하고, 확보된 인센티브를 학생들의 교육 복지와 맞춤형 교육 서비스 강화에 투입할 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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