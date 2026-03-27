방탄소년단 '스윔' 리믹스. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 27일 오후 1시 리믹스 앨범 '킵 스위밍(KEEP SWIMMING)'을 발매했다고 빅히트뮤직이 밝혔다.

이번 음반에는 지난 20일 나온 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'과 인스트루멘탈 트랙을 비롯해 일곱 멤버의 음악적 지향점을 바탕으로 편곡한 리믹스 7곡까지 총 9곡을 수록했다.

RM은 원곡에 차분한 칠 힙합 장르를 접목해 부드러운 분위기를 완성했다. 진은 브릿록과 펑크 록을 결합한 얼터너티브 록으로 에너지를 입혔다. 슈가는 클럽 소리가 돋보이는 멜로딕 테크노로 노래에 깊이를 더했다.

제이홉은 라틴 감성이 묻어나는 기타와 피아노 선율을 중심으로 이국적인 그루브를 살린 아프로비트 버전을 선보였다. 지민의 슬로우 잼 알앤비 버전은 소울풀한 기타와 건반 사운드, 바운스감 있는 드럼을 추가해 감성을 살렸다.

뷔는 강렬한 베이스와 변형된 텍스처가 어우러진 일렉트로닉 리믹스로 세련된 느낌을 끌어올렸다. 정국은 어쿠스틱 로파이 기타와 목소리로 원곡 특유의 편안한 감성을 키웠다.

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이날 오후 4시에는 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴(BTS: THE RETURN)'이 넷플릭스에서 공개된다. 이번 다큐멘터리는 약 3년 9개월 만에 신보를 발매하는 이들이 음악 작업을 하며 겪은 고민과 지금의 방탄소년단이 완성되는 과정을 담았다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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