‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 사업설명회 성료, 인파 몰리며 관심 입증

롯데건설이 경기도 광주시 일대에서 선보이는 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지'가 부동산 사업설명회를 성황리에 마치며 시장의 높은 관심을 입증했다. 경기광주역을 중심으로 한 탁월한 입지와 브랜드 프리미엄, 차별화된 상품성을 갖춘 단지인 만큼 설명회 현장에는 많은 관심 공인중개사들이 몰렸고, 행사 내내 뜨거운 반응이 이어졌다.

지난 3월 27일(금) 오후 2시 CGV 경기광주점에서 열린 이번 사업설명회는 광주시를 비롯해 경기도, 서울시 소재 관심 공인중개사를 대상으로 진행됐다. 이날 행사장에는 시작 전부터 참석자들의 발걸음이 이어지며 높은 관심을 실감케 했고, 설명회가 진행되는 동안에도 사업지의 미래가치와 상품 특장점에 대한 집중도 높은 분위기가 이어졌다.

행사에서는 광주시 부동산 시장 흐름과 사업지 인근 미래가치에 대한 강의가 진행됐으며, 이어 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지'의 상품 특장점, 분양 안내 등이 순차적으로 소개됐다. 특히 참석자들은 경기광주역 일대의 교통 호재와 민간공원조성 특례사업을 통한 대규모 공원 인프라, 롯데캐슬 브랜드 프리미엄 등에 높은 관심을 보였으며, 설명회 이후에도 관련 문의와 상담이 이어지며 등 긍정적인 반응을 나타냈다.

분양 관계자는 "이번 사업설명회에는 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지'의 입지적 강점과 미래가치, 상품성에 대해 높은 관심을 가진 분들이 다수 참석해 주시며 반응도 좋았다"며, "경기광주역을 중심으로 한 광역 교통망 확충 기대감과 대규모 공원을 품은 희소성 있는 입지, 롯데캐슬 브랜드에 걸맞은 차별화된 상품성을 두루 갖춘 단지인 만큼, 향후 견본주택 개관 이후에도 높은 관심이 이어질 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

'경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지'는 민간공원조성 특례사업을 통해 조성되는 대규모 공원과 함께 들어서는 브랜드 아파트로, 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원을 품은 숲세권 입지와 롯데캐슬 브랜드 프리미엄을 동시에 갖춘 것이 특징이다. '경기광주역 롯데캐슬 시그니처'는 경기도 광주시 양벌동과 쌍령동 일원 2개 블록에 총 2,326세대로 조성되며, 이 가운데 1단지가 먼저 분양에 나선다. 1단지는 광주시 양벌동 산 54-3 일원에 지하 7층~지상 최고 32층, 7개 동, 전용면적 59~260㎡, 총 1,077세대 규모로 조성된다.

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견본주택은 경기도 광주시 탄벌동에 오는 4월 개관 예정이다. 입주는 2030년 예정이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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