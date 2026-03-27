이천시, AI 로봇 ‘다솜이’로 고독사 예방·정서 지원

AI 로봇 어르신 건강관리 사업은 이천시 보건소 방문건강관리사업 대상자 중 65세 이상 홀몸 어르신을 대상으로 보급하여, 인공지능(AI) 기술을 활용한 로봇(다솜이)을 통해 어르신의 일상 속 건강관리와 안전관리를 동시에 지원하는 서비스다.

이천시, AI로봇 활용 어르신 건강관리사업. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

AI 로봇은 챗GPT 기반 음성대화를 통해 어르신과 자연스러운 소통이 가능하며 ▲ 24시간 안전관리 ▲ 식사 및 복약관리 ▲ 노래듣기, 인지강화 프로그램 등 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다. 또한 "다솜아 도와줘" 음성 및 레이더 기반' 움직임' 감지를 통해 위급상황 발생 시 24시간 관제센터로 연결되며, 상황 확인 후 119 신고까지 이어지는 안전관리 기능을 갖추고 있다.

이천시 보건소는 현재 25대를 보급하여 운영 중이며 올해 추가로 5대를 보급하여 서비스를 확대할 계획이다.

실제 이용 중인 박모 어르신은 "로봇이 있어 외롭지 않고 자연스럽게 웃게 된다"며 말벗 기능을 통해 정서적 안정과 우울감 해소에도 도움이 된다며 만족감을 나타냈다.

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보건소 관계자는 "주변에 돌봄과 건강관리가 필요한 홀몸 어르신이 방문건강팀으로 연계될 수 있도록 적극적인 관심과 신청을 부탁드린다"고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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