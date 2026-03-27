한국건강증진개발원 패널조사
"21%는 한 달에 1번도 안 해"

우리나라 국민의 13%가량이 운동을 전혀 하지 않고 있다는 조사 결과가 나왔다.


27일 한국건강증진개발원은 만 19세 이상 성인 2000명을 대상으로 지난해 진행한 2025년 건강인식조사(온라인 패널조사) 결과를 발표했다. 그 결과 운동 실천 국민 비율이 최근 3년 새 감소세를 나타냈다.

서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제스포츠레저 산업전을 찾은 관람객들이 다양한 헬스용품을 체험하고 있다.

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규칙적인 운동 실천 수준을 묻는 항목에서 '운동을 전혀 하지 않는다'고 답한 비율은 12.7%로, 2023년과 2024년 각각 8.0%, 8.1%였던 것보다 크게 늘었다. '한 달에 1번 미만'이라고 답한 비율도 전년(8.4%) 대비 늘어난 8.7%로, 한 달에 1번꼴로도 운동을 하지 않는 이들의 비율은 국민 5명 중 1명꼴인 21.3%에 달했다. 규칙적인 운동을 실천한다는 이들 가운데 한 달에 1번은 13.4%, 주 1회 이상은 42.7%, 거의 매일 운동한다는 응답자는 22.7%였다.

종합적인 건강관리 실천 정도(5점 척도)를 살펴보면 '청결한 개인위생 및 환경 유지'가 4.2점으로 가장 높았다. 그다음으로는 '충분한 휴식'(3.9점), '건강하고 균형 잡힌 식생활'(3.7점) 등의 순이었다. 반면 '모임·봉사 등 사회활동'은 2.7점으로 가장 낮았고, '금연'도 3.0점으로 비교적 낮은 수준이었다.


건강관리를 저해하는 요인으로는 '의지 부족'(58.9%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 '시간 부족'(51.1%), '경제적 부담'(44.5%) 등의 응답이 많았다. 응답자의 74.3%는 건강 투자가 확대돼야 한다고 응답했으며, 책임 주체로는 '중앙정부'(44.3%)를 가장 많이 지목했다. 건강 투자 확대가 필요한 분야로는 '인구 고령화 심화·인구구조 변화'(56.4%)라는 답이 가장 많았으며, 신종감염병 확산, 자연재해·사회재난 발생은 각각 9.6%였다.

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김헌주 한국건강증진개발원장은 "국민이 건강 문제를 개인의 생활 습관을 넘어 고령화와 같은 사회구조 변화와 연결해 인식하고 있다"며 "이 같은 변화에 맞춰 정책적 지원과 건강증진 사업을 강화해 나가겠다"고 말했다


김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
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